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Özellikle Ethereum staking’in başlaması ile dikkat çeken stake etmek, en temel ve basit tanımıyla; kripto para birimlerini sistemde kilitleyerek pasif gelir elde etmek demektir. Bir kripto para birimini stake edebilmek için o kripto para biriminin proof-of-stake algoritmasını kullanıyor olması gerekiyor. Ethereum da yakın zamanda proof-of-work algoritmasından proof-of-stake algoritmasına geçerek staking’i kullanılabilir duruma getirdi. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda bulunan Binance ise yakın zaman ETH staking ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

15 Günden 5 Güne

Yapılan açıklamalara göre topluluktan gelen geri bildirimlerin ardından Binance, ETH Staking çekim taleplerinin işleme alınma süresini 18 Mayıs 2023 08:00 (UTC) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere beş güne indirecek. Bu, gerekli olan ilk işlem süresinden yani 15 günden büyük bir düşüş olarak nitelendiriliyor.

Binance yaptığı açıklamada, kullanıcıların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla ETH Staking para çekme taleplerinin işleme alınma süresini daha da kısaltmak için aktif olarak çalışacağını ifade ediyor.

Binance’de Stake Ödülleri

Yapılan açıklamalarda bazı önemli noktalara da dikkat çekiliyor:

Alt limit yok.

Yüksek APR imkanı

Stake’den 5 gün içinde çıkabilme

Bekleme yapmak istemiyorsanız BETH/ETH ya da diğer geçerli işlem çiftlerinde işlem yapabilme.

Bunlara ek olarak Binance’de ETH staking işleminin kolay bir şekilde yapılabildiğinin ve bu noktada kullanıcı dostu bir uygulama olduklarının da altı çiziliyor.