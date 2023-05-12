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  •   LUNA Kurucusu Serbest mi Kalıyor? Kefalet Talebi Kabul Edildi!

LUNA Kurucusu Serbest mi Kalıyor? Kefalet Talebi Kabul Edildi!

Özet

  • Terraform Labs kurucusu Do Kwon'un kefalet teklifi kabul edildi.
  • LUNA'ın arkasındaki isim, 436.000$ kefalet ile serbest kalacak.
  • LUNA yatırımcıları ise durumdan memnun olmayabilir.
15:28
12 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon, 11 Mayıs tarihinde çıktığı duruşmada iddiaları reddedip kefalet talep etmişti. Kwon’un kefalet talebi ise resmen Karadağ mahkemesi tarafından kabul edildi ve herkes bu duruşmaya kilitlendi. Terraform Labs kurucusu Kwon’un 400.000  € yani 436.000 $ değerinde kefalet ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Kwon Serbest Kalacak

Yerel haber kaynağı Pobjeda.me’nin aktardığı bilgilere göre ise savcılık makamının buna 3 gün içerisinde itiraz etmesi mümkün. Kwon, Güney Kore tarafından çıkarılan arama emri sonrasında sahte pasaport ile Karadağ’dan çıkarken yakalandı ve ülke makamları Kwon’a ek olarak Terraform CFO’su Han Chang-joon‘un da yakalandığını aktardı. İkilinin, Dubai’ye Kosta Rika’ya ait sahte evraklar ve pasaport ile kaçmaya çalışırken yakalandığı ifade edildi.

TerraUSD, Terraform Labs tarafından geliştirilen stablecoin olarak biliniyor ve UST olarak da bilinen sözde stablecoin, geçen sene büyük bir çöküş yaşadı. Milyarlarca dolarlık toplam piyasa değeri bir anda piyasadan silinen Kwon ve ekibi, devamında Celsius ve FTX gibi dev şirketlerin de iflasını tetikledi.

İki Ülke Daha Kwon’un Peşinde

Kwon buradan kefaletle serbest bırakılma ihtimalini elde etse de kendisi hala Güney Kore ve ABD mahkemelerince aranıyor. Güney Kore mahkemesi, eylül ayında Kwon için aranma emri çıkarmış ve kendisini menkul kıymet yasalarını ihlal etmek ile suçlamıştı. Kore makamları ünlü ismin Sırbistan’a, oradan da Karadağ’a geçtiğini aktardı ve haklı çıktı.

ABD de benzer bir gelişmeye sahip. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Kwon’a karşı yaptığı suçlamada halkın kandırıldığını ve lisanssız menkul kıymet satışı yapıldığını vurguladı.

 

Henüz Do Kwon veya temsilcilerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi ancak bu kararın birçok LUNA kurbanını sinirlendirdiği söylenebilir. Do Kwon’un Terraform Labs şirketinin çöküşü, LUNA ve UST’nin piyasadaki etkisinden dolayı aslında çok büyük bir çöküşü tetiklemişti. Son olarak ünlü ismin son dönemde UST fiyat dengesi için yüklü miktarda BTC alması da çöküşün çok şiddetli olmasına neden oldu. Bu sebeple Kwon’un genel olarak sektörün sevilmeyenleri arasında yer aldığı söylenebilir.

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