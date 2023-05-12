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Kripto para piyasasını sarsan düşüş dalgası hissedilmeye devam ederken Ripple‘ın XRP’sinin diğer altcoin’lerden sıyrılarak toparlanma belirtileri gösterdiği görülüyor. Çoğu altcoin’in yüzde 5’in üzerinde değer kaybettiği son 24 saatlik zaman diliminde popüler altcoin’in yüzde 1’ye yakın değer kazanımı ile 0,42 doların üzerinde fiyatlanıyor.

Boğalar XRP’de 0,42 Doları Savunmaya Devam Ediyor

Piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para arasında son 24 saatte değerini artıran tek kripto para olarak XRP‘nin öne çıktığı görülüyor. XRP hala önemli ölçüde değer kaybı ile işlem görüyor olsa da güçlü görüntü vererek yatırımcılarına umut veriyor.

Kripto para piyasasının genelinde görülen son düşüşle birlikte XRP fiyatı, 0,420 dolar ile en önemli geçici destek seviyesinin altına düştü. Tekniğe göre şu an için XRP boğalarının üstlenmesi gereken en önemli görev fiyatı bu seviyenin üzerinde tutmak. Şimdiye kadar boğaların bunu yaptığı ve Ripple’ın XRP’sinin fiyatını 0,42 dolar seviyesinin üzerinde tutmayı başardıkları görülüyor.

XRP, her ne kadar son dönemde volatilitesi en yüksek altcoin’lerden biri olsa da önemli kilometre taşlarına ulaşmasına yardımcı olabilecek özel bir topluluğu sahip ve piyasa gözlemcileri bu topluluğun fiyatı kritik seviyelerin üzerinde tutunması için gerekeni yapacağına inanıyor.

XRP Tüm Sıkıntılara Rağmen Gelişimi Sürdürüyor

XRP, Blockchain ödeme şirketi Ripple Labs ile Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal savaşın merkezinde yer alarak hedef olmaya devam ediyor. Davanın sonuna gelindiği ve mahkemenin artık bir karar vermesi beklenirken, davanın etkileri XRP’nin büyümesini engellemeye devam ediyor.

Görünürdeki olumsuz temellere rağmen, XRP için tanımlanmış bir istikrarlı satın alım aktivitesi projeksiyonuyla, son fiyat artışıyla doğru olduğu kanıtlanan aktivitenin gelişmeye devam ettiği görülüyor. XRP ayrıca menkul kıymet olduğu iddiasıyla birçok tartışmanın konusu oldu ve sonuçta üstlendiği rolün bir ödeme aracı olması bu tartışmaların etkisi görece sınırlı kaldı.