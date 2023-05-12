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Kripto para topluluğunun yakından takip ettiği anonim analist Altcoin Sherpa, yakın zamanda piyasaya sürülen ve Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen bir altcoin’de ve buna ek olarak iki altcoin’de patlama bekliyor. İşte analistin radarındaki o altcoinler.

SUI’nin Patlamasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Layer 1 Blockchain’i Sui ile aynı adı taşıyan SUI token’ının patlama yapmak için hazırlandığını iddia etti. Analist, “Size karşı açık ve dürüst olmam gerekirse, bunun gerçekten çok sert bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Ne zaman ya da nerede olacağını bilmiyorum… Bu token’ın dolaşımdaki arzı, toplam arza göre gerçekten çok küçük ve piyasa yapıcıların bu şeyi manipüle etmesi çok kolay. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse, yaklaşık bir dolar ya da bu seviyelerden satın almak muhtemelen oldukça karlı olacaktır.” dedi.

Altcoin Sherpa, Bitcoin (BTC) fiyatının düşmesi halinde SUI’nin yüzde 20’nin üzerinde değer kaybedebileceğini de ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Eğer Bitcoin bir düşüş daha görecek olursa, ki herhangi bir altcoin ticareti yapıyorsanız bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor; o zaman bu daha da düşecektir. İşin özü bu. Bir sonraki seviye için 0,80 – 0,82 dolar bölgesine veya bu seviyelere düşecektir.

Analistin İzleme Listesindeki Diğer Altcoin’ler

SUI’nin ardından gündeme oturan memecoin Pepe‘ye (PEPE) geçen Altcoin Sherpa, tartışmaların odağındaki memecoin’in şu anda 0,0000015 dolar ila 0,0000020 dolar arasında işlem gördüğü için yüksek işlem hacimlerinin tadını çıkardığını söyledi:

Bence bu çok çok güçlü bir bölge, bu bölge civarında çok fazla hacim var, muhtemelen bu uzun bir salınımın olması için kötü bir fikir değil ama yine de gerçekten bu salınım Bitcoin’e bağlı olacak.

SUI ve PEPE‘nin ardından Blockchain oracle ağı Chainlink‘e (LINK) geçen analist, piyasa değerine göre en büyük 22’nci kripto paranın uzun süredir içinde olduğu akümülasyon bölgesinde çıktığı anda bir satın alım fırsatı sunabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ben şahsen bunu, aralıktaki en yüksek seviyeyi kırana kadar satın almayacağım. Yani 9,15 dolar civarı ya da o seviyeler. Bu seviyeyi geçecek olursa yükselişin güçlü olacağına inanıyorum çünkü yaklaşık bir yıldır akümülasyon modunda hareket ediyor. Şu anda uzun bir akümülasyon döneminin dibinde gibi ve gerçekten hareket etmeye başladığında güçlü olacağına inanıyorum.

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