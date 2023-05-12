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  •   Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor? Düşüşün Ardında Binance CEO’su Changpeng Zhao Olabilir!

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor? Düşüşün Ardında Binance CEO’su Changpeng Zhao Olabilir!

Özet

  • Binance CEO'su CZ, 2022 yazından beri Binance US'deki hisselerinin bir kısmını satmanın yollarını arıyor.
  • CZ, CFTC'nin kendisine ve Binance'e açtığı dava sonrası hisselerini azaltma sürecine hız verdi.
  • Bilindiği gibi CFTC, düzenleme ihlali iddiasıyla CZ ve Binance'e sivil yaptırım davası açmıştı.
11:42
12 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar Bitcoin‘in (BTC) son 24 saatte 27 bin doların altına düşerek 26 bin 166 dolara kadar çekilmesi sonrası “Bitcoin neden düşüyor“, “altcoinler neden düşüyor” sorularını sormaya başladı. Bitcoin ve altcoin’lerdeki düşüşün en belirgin nedeni olarak Binance kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao‘nun (CZ), şirketin ABD kolu Binance US’deki hisselerini elden çıkarma sürecine hız verdiği haberi gösteriliyor.

Binance’in Başı Belada!

The Information’ın haberine göre, Binance’in kurucusu ve CEO’su CZ, 2022 yazından bu yana Binance US hisselerinin bir kısmını satmanın yollarını arıyor. Haberde Binance US’in çoğunluk hissesini elinde tuttuğu bilinen CZ’nin ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘nun (CFTC) borsaya ve kendisine açtığı davanın ardından şirketteki hisselerini azaltma sürecine hız verdiği ve şirketteki hisselerini azaltmanın yollarını aktif olarak araştırdığını belirtildi.

Bilindiği gibi CFTC, kısa süre önce Binance platformunu işleten diğer üç kuruluşla birlikte CZ’ye karşı sivil yaptırım davası açtığını duyurmuş, CZ ve diğerlerinin Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerini ihlal ettiğini belirtmişti. Bununla birlikte, ABD’li düzenleyici Binance’in eski Baş Uyum görevlisi Samuel Lim’i de suçlayarak dava etti.

CFTC’nin dava açması üzerine harekete geçerek yanıt veren Binance ve CZ, bunun beklenmedik ve hayal kırıklığınan neden olan bir dava olduğunu belirtti. Her iki taraftan da yapılan açıklamada, iki uzun yıl boyunca ABD’li düzenleyici ile iş birliği içinde çalışılmasına rağmen dava açıldığı, davanın gerçeklerinin eksik olduğu ve sanıkların buna katılmadığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı Soruşturma Açtı

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı da Binance’e karşı harekete geçmiş durumda. Adalet Bakanlığı, hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in ABD’nin Rusya’ya uyduladığı yaptırımlara uymadığı gerekçesi ile soruşturma açtı. Yetkili makam, Binance’in fonları taşımak için ABD’nin uyguladığı yaptırımlardan kaçmak amacıyla Rusya tarafından yasadışı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

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