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Yaptığı yükselişle kripto para piyasasının gündemine oturan memecoin Pepe (PEPE) bir haftayı aşkın süredir düşüyor ve bu düşüşte değerinin önemli bir kısmını kaybetti. Popüler altcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,00000449 dolardan 0,00000113 dolara gerileyerek yüzde 75’in üzerinde değer kaybetti. Teknik PEPE’deki düşüşün derinleşebileceğine işaret ediyor. İşte PEPE için takip edilmesi gereken önemli seviyeler.

Pepe Fiyat Analizi

PEPE fiyatı, 8 Mayıs’tan bu yana 0,00000212 dolar ila 0,00000171 dolar arasında kısa süreli bir akümülasyon görse de bu akümülasyon düşüşle sonuçlandı. Bu yazının hazırlandığı sırada 0,000001131 dolardan işlem gören altcoin, 0,0000017 dolardaki önemli desteğin altına düşmüş durumda.

Sürekli devam eden satışlarla PEPE fiyatı yüzde 17 düştü ve potansiyel destek olarak 1 Mayıs ve 2 Mayıs’ta kaydettiği fiyat zirvesi olan 0,0000014 dolar seviyesini test ediyor gibi görünüyor. Fiyatın bu seviyenin altında yapacağı mum kapanışları satış baskının artarak düşüşün derinleşmesine neden olabilir ve yüzde 40’ı bulan bir düşüşün fitili ateşlenerek 0,00000085 dolara varan bir düşüş yaşanabilir.

Teknik, altcoin’in fiyatının 0,0000014 dolardan yükselişe geçmesi durumunda toparlanmanın teyiti için 0,00000171 doların üzerinde kırılım yapılmasının gerekli olduğunu gösteriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı fiyat verileri PEPE’nin son 24 saatte yüzde 31,09 düşüşle 0,000001131 dolardan işlem gördüğüne işaret ediyor. Veriler, altcoin’in son 7 günde değerinin yaklaşık yüzde 40’ını kaybettiğini, son 30 günde ise değerini yaklaşık yüzde 2 bin oranında artırdığı şeklinde çarpıcı rakamlar ortaya koyuyor.

PEPE İçin Teknik Göstergeler

Göreceli Güç Endeksi‘ndeki (RSI) düşüş eğilimi PEPE için yoğun satış baskısına işaret ediyor. Öte yandan altcoin’in 0,0000017 dolar desteğinin yanı sıra önemli bir destek görevi gören 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘nın (EMA) da altına düşme riskiyle karşı karşıya. Fiyatın 100 günlük EMA’nın altına gerilemesiyle düşüşün derinleşmesi beklenebilir.