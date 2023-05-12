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Solana (SOL) FTX olayının ardından başlayan süreçte geçmişte son derece çalkantılı zamanlar geçirdi. Çok sayıda kesinti ve çeşitli önde gelen NFT’lerin diğer protokollere geçmesiyle, olasılıklar protokole karşı olumsuzluklar çerçevesinde birikmişti.

Solana Geri Dönüş Yapacak Mı?

Başarısızlıklara rağmen, ağdaki faaliyetlerde bir artış oldu. Solana’nın aktivitesindeki artış yüksek olsa da, Ethereum (ETH) ve Arbitrum (ARB) gibi ağdaki rakiplere ayak uydurmak için yeterli değildi.

Ancak Messari’nin verilerine göre bu durum yakında değişebilir.

Ağdaki Magic Eden, Jupiter ve Wormhole gibi birçok popüler dApp’in şu anda yerel token’ları bulunmuyor. Gelecekte token’larını piyasaya sürecek olurlarsa, bu durum Solana’da yüksek bir faaliyete yol açabilir ve ağ tarafından daha yüksek miktarda ücretler yansıtılmasına neden olabilir.

Messari’ye göre, bu dApp’ler token başlatma planlarını açıkça duyurmamış olsa da, rakiplerin son hamleleri ve yeni başlatılan ödül programları, başarılı uygulama protokollerinde yaygın olduğu gibi, bu tür lansmanların muhtemel olduğunu gösteriyor.

Kıyaslama değerleme göstergeleri karşılaştırıldığında, kripto uygulamaları için potansiyel piyasa değerinin yüksek olduğu tahmin edilmekte. Solana’daki en iyi token az projeleri için 1 milyar dolar ile 2,5 milyar dolar arasında bir büyüme öngördüler.

Token’ların piyasaya sürülmesi Solana’nın piyasa değerini de etkileyebilir. Ücret ödeyenlerin piyasa değerinin iki katı oranında büyüdüğü ve yeni proje lansmanının ardından 210K-290K yeni kullanıcı tahmin edildiği tespit edildi.

Solana Büyümeye Devam Ediyor

Bununla birlikte, yazım zamanında, ağ tarafından elde edilen kazançlar bir darbe aldı. Token terminali tarafından sağlanan verilere göre, Solana’nın genel kazancı son 30 günde %17,9 oranında azaldı.

Kazançlardaki bu düşüş, Solana ağında gelişmelerin yaşanmasını engellemedi. GitHub’da kod taahhütlerinin sayısı artmaya devam etti.

Geliştirme faaliyetlerindeki bu artış, Solana ağında yeni yükseltmelerin ve güncellemelerin yolda olduğunu gösterdi. Bu güncellemeler ağa yeni kullanıcılar çekebilir ve daha fazla gelir elde edilmesine ve kripto para alanındaki diğer büyük protokollerle rekabet edilmesine yardımcı olabilir.