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  •   260 Dolardan Nasıl Bu Seviyelere Geldi? 24 Dolar’ı Aşamayan Altcoin’de Grafikler Ne Söylüyor?

260 Dolardan Nasıl Bu Seviyelere Geldi? 24 Dolar’ı Aşamayan Altcoin’de Grafikler Ne Söylüyor?

Özet

  • Solana fiyatı önce direnç seviyesinden geri döndü.
  • Fiyat daha sonrasında destek seviyesine kadar geriledi ve yükseldi.
  • Bitcoin'de yaşanacak hareketler Solana'yı etkileyebilir.
21:50
7 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Solana (SOL) son yedi günde %5’in üzerinde kayıp yaşadı. Solana 30 Nisan’da 23,99 dolardan reddedildi ve yazım saatine göre 22,71 dolardan işlem gördü. Günlük grafiklerde, Ethereum (ETH) katili son 24 saatte %2’lik yükseliş yaşadı

Günlük ve haftalık kasvetli performansına rağmen SOL, acil destek seviyesinde bir geri çekilme testi gerçekleşirse bir grup yatırımcı için heyecan verici bir fırsat sunabilir. Yazım zamanında, Bitcoin (BTC) 29.000 doları geçmekte zorlanıyordu ve bu önemli desteği yeniden test etmek için SOL’u tetikleyebilir.

Solana Fiyatı Güncel Grafiği

19 Nisan’daki keskin düşüş, 23,19 dolar ile 24,01 dolar arasında bir FVG (adil değer boşluğu) bıraktı. Fiyat hareketi 19 ve 30 Nisan’da bu bölgeyi doldurarak satışlara yol açtı. Düşüş 21,27 dolar desteğini tekrar test etti ve ardından aynı FVG bölgesinde reddedilen bir toparlanma yaşandı.

Geri çekilmenin 21,27 dolar desteğini tekrar test etmesi ve yükseliş trendinin teyit edilmesi, FVG’deki acil engeli hedefleyerek yeni bir alım fırsatı sunabilir. Stop loss, desteğin hemen altında 20,36 dolar olabilir.

Destek bölgesinin altında 21,27 dolar civarında bir kapanış, yukarıdaki yükseliş olasılığını geçersiz kılabilir. Destek, Nisan ayının ikinci yarısından bu yana istikrarlı olduğunu kanıtladı ve kırılırsa zayıflayan bir yapıya işaret edebilir. Böyle bir düşüş SOL’un 19,92 dolar veya Mart ayının en düşük seviyesi olan 17,30 doları tekrar test etmesine neden olabilir.

RSI medyan seviyesine yakın dalgalandı. Bu da alım ve satımın aynı dönemde eşit olduğunu gösteriyor olabilir. Benzer şekilde, CMF (Chaikin Para Akışı) sıfır işaretine yakın seyretti. SOL’un piyasasına para çıkışları ve girişleri arasındaki dalgalanmanın kanıtı olarak gösterilebilir.

Solana’da Son Durum

Santiment’e göre SOL, Nisan sonundan bu yana işlem hacminde önemli dalgalanmalar gördü. Yazım zamanında, hacim daha da düşerek güçlü bir toparlanma olasılığını sınırladı. Bu nedenle, daha fazla fiyat düşüşü yaşanırsa SOL desteği yeniden test edebilir.

Yazının yazıldığı sırada fonlama oranlarının negatife dönmesiyle olumsuz hava da derinleşti. Bu durum, yatırımcıların varlığa olan güveninin sarsıldığını ve türev piyasasındaki talebin düştüğünü gösteriyor. Ancak, yükselişe geçen bir BTC SOL’un talihini hızla değiştirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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