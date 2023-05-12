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  •   Ethereum Ağı Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu! Solana Gibi Olabilirdi!

Ethereum Ağı Kısa Süreli Paniğe Neden Oldu! Solana Gibi Olabilirdi!

Özet

  • Ethereum ağı kısa süreli işlemlerin sonlandırılmadığı bir sorunla karşı gündeme geldi.
  • 200.552 ile 200.554 arasındaki dönemde bloklar çıkmaya devam etti ama işlem sonlandırma olmadı.
  • Ethereum destekçisi TobbyKitty, "Casper olmasaydı ağ Solana gibi durmuştu" yorumunda bulundu.
08:37
12 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) ağı, geçici bir süre için işlemlerin sonlandırmasının gerçekleştirilemediği anlamına gelen teknik bir sorunla karşı karşıya kaldı. Genel olarak farkına varılmayan ancak bazılarının dikkatini çeken sorun paniğe neden oldu.

Sorun Kafaları Karıştırdı

Ethereum ağı işlemlerin geçici bir süre sonlandırılamadığı ilginç bir sorunla karşı karşıya kaldı. Ethereum geliştiricileri durumun araştırıldığını açıklasalar da ağ kısa süre içinde normale döndü. Şimdilik, ağ verileri ve geliştiricilerin açıklamaları, işlemlerin değiştirilemez şekilde Blockchain’e işlendiğini gösteren işlem sonlandırmanın sorunsuz bir şekilde yeniden başladığını gösteriyor.

Prysmatic Labs kurucu ortağı Preston van Loon, “Sonlandırma yeniden sağlandı” şeklinde tweet attı ve “Sorunun temel nedenini henüz bilmiyoruz, ancak birkaç istemci uygulamasının Blockchain’e ayak uydurmak için gerçekten çok çalışmasına neden olan bir şey oldu.” eklemesini yaptı.

Ethereum ağ aktivitesine ilişkin veri kaynakları, sorunun doğrulayıcılar tarafında yaşandığını ortaya koyuyor. Bilindiği gibi doğrulayıcılar, ağ işlemleri işlerken işlemlerin doğrulanmasını sağlamaktadırlar. Veri sağlayıcısı Beaconcha.in’in verileri Ethereum’un 200.552 ile 200.554 arasındaki dönemlerinde alınan onaylama sayısında sert bir düşüş olduğu yönünde. İlk sorunlu dönem 11 Mayıs’ta yaklaşık olarak saat 21:13 gerçekleşti. Ağ verilerine göre sorun yarım saat içinde çözüldü. Bununla birlikte EthereumPools.info, “birkaç dönem boyunca izlediğimiz neredeyse her havuz/operatörün çevrimdışı olduğunu” tweet’ledi.

Olayın ardından topluluk üyeleri, sorunun neden daha yaygın veya uzun süreli olmadığının bir nedeni olarak istemci çeşitliliğine yani doğrulayıcılar tarafından kullanılabilen çeşitli yazılım istemcilerine işaret etti.

“Eğer Casper Yerine Başka Bir Konsensus Olsaydı Solana Gibi Durmuştu”

Türkiye’deki kripto para topluluğunun yakından takip ettiği Ethereum destekçisi TobbyKitty, sorunu ilk ağızdan duyuran isimlerdendi. TobbyKitty, 11 Mayıs saat 23.58’de attığı tweet’te “Yaklaşık 45 dakika önce Ethereum Blockchain’i ufak bir dağıldı ama kimse fark etmedi. Bloklar çıkmaya devam etti ama sonlandırma olmadı. Sorun şu an düzeldi. Eğer Casper yerine başka bir konsensus kullanılıyor olsaydı ağ Solana gibi durmuştu.” dedi.

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