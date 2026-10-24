Coinbase verileri BTC’de düşüş baskısının güçlendiğini gösteriyor

Coinbase Markets, X üzerinden paylaştığı verilere göre net uzun Bitcoin pozisyonlarının en büyük kümesinin ortalama 81.993 dolar seviyesinden açıldığını açıkladı. Bitcoin fiyatının bu seviyenin altına inmesiyle birlikte yatırımcıların kaldıraçlı yönelimi yeniden öne çıktı.

Pozisyonların önemli bölümü zararda kaldı

Coinbase Markets, net uzun nominal büyüklüğün yüzde 64’ünün spot fiyatın üzerinde açıldığını bildirdi. Bu tablo, izlenen uzun pozisyonların kayda değer bölümünün Bitcoin’in mevcut fiyatından daha yüksek seviyelerde kurulduğunu ve bu nedenle baskı altında kalabileceğini gösteriyor. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para platformlarından biri olarak kurumsal ve profesyonel yatırımcıların işlemlerine ilişkin piyasa verileri de paylaşıyor.

Coinbase Markets, net uzun Bitcoin pozisyonlarının en büyük kümesinin 81.993 dolar ortalamayla açıldığını ve net uzun nominal büyüklüğün yüzde 64’ünün spot fiyatın üzerinde bulunduğunu açıkladı.

Bitcoin haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,50 düşüşle 80.595 dolara geriledi. Daha geniş kripto para piyasasında da satışların sürdüğü görüldü. Haftanın ilk bölümünde hız kazanan geri çekilmenin ardından piyasadaki kırılganlık devam etti.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında toplam 481,25 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun 346,15 milyon dolarlık kısmını uzun pozisyonlar oluşturdu. Bitcoin tarafında ise toplam tasfiye tutarı 95,06 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 85,90 milyon doları uzun, 9,16 milyon doları ise kısa pozisyonlardan geldi.

Metrik Toplam Dağılım Kripto piyasası tasfiyeleri 481,25 milyon dolar 346,15 milyon dolar uzun pozisyon Bitcoin tasfiyeleri 95,06 milyon dolar 85,90 milyon dolar uzun, 9,16 milyon dolar kısa

Opsiyon piyasası aşağı yönlü beklentiye işaret etti

Bitcoin’de düşüşün sürmesi halinde kaldıraçlı uzun pozisyonlarda zorunlu kapanışların artabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryoda ek satış baskısı oluşabilir. Buna karşılık yatırımcıların yeniden alıma yönelmesi, fiyatın 81.993 dolar çevresindeki giriş bölgesine dönmesine katkı sağlayabilir.

Coinbase ayrıca ayrı bir paylaşımda Bitcoin opsiyonlarının volatilite eğrisi boyunca belirgin bir aşağı yönlü eğilim fiyatladığını belirtti. Buna göre BTC 25 delta skew oranı 1 gün için yüzde 11,3, 1 hafta için yüzde 10,5 ve 1 ay için yüzde 10,8 seviyesinde ölçüldü. Aynı gösterge 1 yıllık vadede yüzde 3,9 olarak kaydedildi.

Bu veriler, tüm vadelerde satım opsiyonlarının benzer alım opsiyonlarına kıyasla daha yüksek ima edilen volatilite taşıdığına işaret ediyor. Başka bir ifadeyle opsiyon piyasasında yatırımcılar kısa ve orta vadede aşağı yönlü risklere karşı daha fazla korunma talebi gösteriyor.

Coinbase, BTC opsiyonlarında tüm vadelerde satım opsiyonlarının benzer alım opsiyonlarından daha yüksek ima edilen volatilite taşıdığını ve bunun aşağı yönlü eğilimi yansıttığını kaydetti.

Önümüzdeki süreçte piyasanın odağında, yatırımcıların zarar yazan uzun pozisyonlarını korumayı mı seçeceği yoksa risk azaltmak için maruziyetlerini düşürmeyi mi tercih edeceği yer alacak. Fiyatın mevcut seyrine bağlı olarak bu tercih, Bitcoin’deki kısa vadeli yön üzerinde etkili olabilir.