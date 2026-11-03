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Coinbase verileri, XRP’de 8 Kasım’a kadar sert hareket beklendiğini gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase verileri, $XRP’de 8 Kasım’a kadar %8,7’lik hareket beklendiğini gösterdi.
  • 📊 Aynı oranda beklenen hareket Solana’da da görüldü, Ethereum %7,7 ve Bitcoin %5,8 seviyesinde kaldı.
  • 🧭 Hesaplama, opsiyon piyasasındaki örtük oynaklığa dayanıyor ve yönü değil hareketin büyüklüğünü yansıtıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Coinbase’in yayımladığı kripto para opsiyon verileri, XRP fiyatında 8 Kasım’a kadar yaklaşık %8,7’lik bir hareket beklendiğine işaret ediyor. Bu oran, fiyatın aynı dönemde yukarı ya da aşağı yönlü belirgin bir değişim gösterebileceğini ortaya koyuyor; ancak hareketin yönüne dair net bir sinyal vermiyor.

İçindekiler
1 XRP ve Solana aynı seviyede yer aldı
2 Fiyat aralığı neyi gösteriyor
3 Örtük oynaklık ve 1 standart sapma detayı

XRP ve Solana aynı seviyede yer aldı

Verilere göre XRP ile Solana, opsiyonlardan türetilen oynaklık beklentisinde ilk sırayı paylaşıyor. Her iki varlık için de beklenen fiyat hareketi %8,7 düzeyinde hesaplandı. Ethereum için bu oran %7,7 olurken, Bitcoin dört büyük kripto varlık arasında %5,8 ile en düşük beklenen hareket aralığına sahip oldu.

VarlıkBeklenen hareketSıralama
XRP%8,7İlk sıra
Solana%8,7İlk sıra
Ethereum%7,7Üçüncü sıra
Bitcoin%5,8Dördüncü sıra

Coinbase, ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olarak spot, türev ve kurumsal işlem alanlarında faaliyet gösteriyor. Buradaki hesaplamalar, opsiyon fiyatlamasından çıkan piyasa beklentilerine dayanıyor.

Coinbase verileri, XRP için 8 Kasım’a kadar yaklaşık %8,7’lik bir fiyat hareketine işaret ediyor; bu beklenti yönü değil, hareketin büyüklüğünü yansıtıyor.

Fiyat aralığı neyi gösteriyor

XRP’de %8,7’lik yukarı yönlü bir hareket, fiyatın yaklaşık 1,36 dolara çıkması anlamına geliyor. Aynı büyüklükte aşağı yönlü bir hareket ise fiyatı yaklaşık 1,14 dolara çekebilir. Buna göre piyasanın işaret ettiği örtük fiyat aralığı 1,14 dolar ile 1,36 dolar arasında şekilleniyor.

Bu aralık, fiyatın mutlaka bu seviyelerde kalacağı anlamına gelmiyor. Veriler yalnızca, işlemcilerin belirlenen vadeye kadar kayda değer bir dalgalanma beklediğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle, opsiyon piyasası hareketin büyüklüğünü fiyatlıyor; yön konusunda kesin bir sonuç üretmiyor.

Örtük oynaklık ve 1 standart sapma detayı

Coinbase’in kullandığı temel ölçüt, opsiyon fiyatlarından türetilen “örtük oynaklık” verisi. Bu gösterge, piyasanın gelecekteki fiyat dalgalanmasına ilişkin beklentisini yansıtıyor. XRP için verilen tahmin de “tek standart sapma”, yani 1 sigma çerçevesinde hesaplandı.

Mini sözlük: Örtük oynaklık, opsiyon fiyatlarının işaret ettiği beklenen dalgalanma düzeyidir. 1 standart sapma ise normal dağılım varsayımı altında fiyatın yaklaşık %68 olasılıkla belirli bir aralıkta kalabileceğini ifade eder.

Normal dağılım yaklaşımında bu hesap, varlığın belirtilen aralık içinde kalma olasılığının yaklaşık %68 olduğunu gösterir. Bu durum, XRP’nin kesin olarak bu bantta kalacağı ya da yükseliş ve düşüş ihtimalinin bire bir eşit olduğu anlamına gelmez.

Opsiyon piyasasının verdiği sinyal, XRP’nin hangi yöne gideceğinden çok, 8 Kasım’a kadar ne kadar sert hareket edebileceğine odaklanıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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