Coinbase verileri, XRP’de 8 Kasım’a kadar sert hareket beklendiğini gösteriyor

Coinbase’in yayımladığı kripto para opsiyon verileri, XRP fiyatında 8 Kasım’a kadar yaklaşık %8,7’lik bir hareket beklendiğine işaret ediyor. Bu oran, fiyatın aynı dönemde yukarı ya da aşağı yönlü belirgin bir değişim gösterebileceğini ortaya koyuyor; ancak hareketin yönüne dair net bir sinyal vermiyor.

XRP ve Solana aynı seviyede yer aldı

Verilere göre XRP ile Solana, opsiyonlardan türetilen oynaklık beklentisinde ilk sırayı paylaşıyor. Her iki varlık için de beklenen fiyat hareketi %8,7 düzeyinde hesaplandı. Ethereum için bu oran %7,7 olurken, Bitcoin dört büyük kripto varlık arasında %5,8 ile en düşük beklenen hareket aralığına sahip oldu.

Varlık Beklenen hareket Sıralama XRP %8,7 İlk sıra Solana %8,7 İlk sıra Ethereum %7,7 Üçüncü sıra Bitcoin %5,8 Dördüncü sıra

Coinbase, ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olarak spot, türev ve kurumsal işlem alanlarında faaliyet gösteriyor. Buradaki hesaplamalar, opsiyon fiyatlamasından çıkan piyasa beklentilerine dayanıyor.

Coinbase verileri, XRP için 8 Kasım’a kadar yaklaşık %8,7’lik bir fiyat hareketine işaret ediyor; bu beklenti yönü değil, hareketin büyüklüğünü yansıtıyor.

Fiyat aralığı neyi gösteriyor

XRP’de %8,7’lik yukarı yönlü bir hareket, fiyatın yaklaşık 1,36 dolara çıkması anlamına geliyor. Aynı büyüklükte aşağı yönlü bir hareket ise fiyatı yaklaşık 1,14 dolara çekebilir. Buna göre piyasanın işaret ettiği örtük fiyat aralığı 1,14 dolar ile 1,36 dolar arasında şekilleniyor.

Bu aralık, fiyatın mutlaka bu seviyelerde kalacağı anlamına gelmiyor. Veriler yalnızca, işlemcilerin belirlenen vadeye kadar kayda değer bir dalgalanma beklediğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle, opsiyon piyasası hareketin büyüklüğünü fiyatlıyor; yön konusunda kesin bir sonuç üretmiyor.

Örtük oynaklık ve 1 standart sapma detayı

Coinbase’in kullandığı temel ölçüt, opsiyon fiyatlarından türetilen “örtük oynaklık” verisi. Bu gösterge, piyasanın gelecekteki fiyat dalgalanmasına ilişkin beklentisini yansıtıyor. XRP için verilen tahmin de “tek standart sapma”, yani 1 sigma çerçevesinde hesaplandı.

Mini sözlük: Örtük oynaklık, opsiyon fiyatlarının işaret ettiği beklenen dalgalanma düzeyidir. 1 standart sapma ise normal dağılım varsayımı altında fiyatın yaklaşık %68 olasılıkla belirli bir aralıkta kalabileceğini ifade eder.

Normal dağılım yaklaşımında bu hesap, varlığın belirtilen aralık içinde kalma olasılığının yaklaşık %68 olduğunu gösterir. Bu durum, XRP’nin kesin olarak bu bantta kalacağı ya da yükseliş ve düşüş ihtimalinin bire bir eşit olduğu anlamına gelmez.

Opsiyon piyasasının verdiği sinyal, XRP’nin hangi yöne gideceğinden çok, 8 Kasım’a kadar ne kadar sert hareket edebileceğine odaklanıyor.