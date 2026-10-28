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Coinbase, Ripple USD’yi listeleyerek ABD pazarında ortaklığı genişletti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, $RLUSD işlemlerini bireysel ve kurumsal müşterilere açtı.
  • 📌 RLUSD, XRP Ledger, Ethereum ve Base üzerinde 1:1 dolara dönüşümle kullanıma girdi.
  • 🕰️ Bu adım, Coinbase'in 2020'de XRP'yi kaldırdığı dönemin ardından Ripple ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

ABD merkezli büyük kripto para platformu Coinbase, Ripple USD stabilcoinini hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine açtı. RLUSD, Prime ve Exchange terminallerinin yanı sıra standart uygulamada da kullanıma sunuldu. Varlığın dolara dönüşümü ise XRP Ledger, Ethereum ve Base ağlarında bire bir oranla başlatıldı.

İçindekiler
1 Doğrudan ticari ortaklık sinyali
2 Kraken üzerindeki baskı artabilir
3 Düzenleyici onaylar listelemeyle aynı döneme geldi
4 Eski gerilim yerini iş birliğine bıraktı

Doğrudan ticari ortaklık sinyali

Bu entegrasyon, Ripple ile Coinbase arasındaki ilişkinin daha doğrudan bir ticari ortaklığa dönüştüğüne işaret ediyor. Base blokzincirinde RLUSD likiditesinin doğrudan ihraççı tarafından desteklenecek olması, iki şirket arasındaki bağın teknik entegrasyonun ötesine geçtiğini gösteriyor.

Ripple, sınır ötesi ödeme ve kurumsal finans çözümleriyle bilinen bir fintech şirketi olarak öne çıkıyor. RLUSD ise baştan itibaren bireysel kullanıcı pazarından çok şirketlerin ve kurumsal işlemlerin ihtiyaçları gözetilerek tasarlandı. 2,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan proje, bu yönüyle USDT gibi geniş perakende kullanım alanına sahip stabilcoinlerle aynı kulvarda konumlanmıyor.

Ripple yöneticisi Jack McDonald, düzenlemelere uyumlu ve yüksek kaliteli stabilcoinlere kurumsal ilginin açık olduğunu, ancak kurumların zaten kullandığı ve güvendiği platformlarda erişimin sınırlı kaldığını söyledi.

Kraken üzerindeki baskı artabilir

RLUSD’nin Coinbase’te işlem görmeye başlaması, ABD’de düzenlenmiş RLUSD dolar paritelerinde şimdiye kadar öne çıkan Kraken için de rekabeti artırabilir. Bu alanda ağırlıklı konumu elinde tutan Kraken, RLUSD/USD ve RLUSD/USDC paritelerinde günlük toplam 225 bin doların biraz üzerinde hacim üretiyor.

Coinbase’in kurumsal altyapısı, özellikle ABD’li profesyonel yatırımcı ve şirket müşterilerinin katılımıyla bu tabloyu değiştirebilir. İşlem hacminin daha geniş bir kullanıcı tabanına yayılması ve RLUSD’nin dolar bazlı kullanımının ölçek kazanması bekleniyor.

Coinbase Institutional yöneticisi Brett Tejpaul, entegrasyonu güvenlik ve uyum odaklı, birleşik bir işlem ortamı kurma hedefinin parçası olarak tanımladı.

Düzenleyici onaylar listelemeyle aynı döneme geldi

Listeleme kararı, ABD Para Denetleme Ofisi’nin Ripple National Trust Bank kuruluşuna onay vermesiyle aynı döneme denk geldi. Söz konusu yapı, federal bankacılık düzenleyicisinin gözetimi altında faaliyet gösterecek.

Aynı süreçte Moody’s, RLUSD için A2 ve P1 yatırım notları verdi. Bu değerlendirme, rezervlerin BNY nezdinde tutulan yapısının kalitesine işaret ediyor. BNY, küresel saklama ve varlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren köklü bir finans kuruluşu olarak biliniyor.

Mini sözlük: OCC, ABD’de ulusal bankaları ve federal tasarruf kurumlarını denetleyen düzenleyici kurumdur. Trust bank ise mevduat bankacılığından çok saklama, emanet ve varlık yönetimi hizmetlerine odaklanan özel bankacılık yapısını ifade eder.

Eski gerilim yerini iş birliğine bıraktı

Bu gelişme, Ripple ile Coinbase arasındaki daha önceki gerilimli dönemin de kapanmasına işaret ediyor. Coinbase, 2020’de SEC’in Ripple’a dava açmasının ardından XRP işlemlerini hızla durdurmuştu. Platform, XRP ticaretini yaklaşık üç yıl sonra yeniden başlattı.

RLUSD’nin ABD pazarındaki yayılımı yalnızca Coinbase ile sınırlı kalmıyor. Stabilcoinin yıl sonuna kadar 28,6 milyon müşteriye sahip Robinhood’a entegre edilmesi ve anlık mutabakat için B2B platformu C2FO’da kullanıma alınması planlanıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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