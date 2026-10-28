Dogecoin topluluğunda DeFi ve kullanım amacı tartışması büyüdü

Dogecoin çevresinde X platformunda başlayan tartışma, ağın geliştirme faaliyetleri ile kullanım amacına ilişkin farklı yaklaşımları yeniden gündeme taşıdı. DogeOS yöneticilerinden BuidrJ, 10 milyondan fazla sahibi bulunan Dogecoin için zincir üstünde çalışan geliştirici sayısının son derece sınırlı olduğunu savundu. Bu çıkış, topluluğun bazı önde gelen isimlerinden itiraz gördü.

Geliştirici sayısı tartışmanın merkezine yerleşti

BuidrJ, Dogecoin’in büyüklüğüne karşın ekosistemde yeterli inşa faaliyeti bulunmadığını öne sürdü. Dogecoin çekirdek geliştiricilerinden Chromia X ise bu değerlendirmeye karşı çıkarak kendi katkılarının yok sayıldığını belirtti.

Chromia X, yapılan değerlendirmeye itiraz ederek bu yaklaşımın kendi yürüttüğü çalışmaları görmezden geldiğini dile getirdi.

Dogecoin’in temel işlevi uzun süredir bir dijital ödeme aracı olarak tanımlanıyor. Projenin kurucu isimlerinden Billy Markus, Jackson Palmer ile birlikte ilk Dogecoin Core sürümlerinde tek geliştirici olarak görev aldı. İki ismin 2014 yılında geliştirme sürecinden ayrılmasının ardından, katkı sunan farklı kişilerin çalışmalarını koordine eden yeni bir bakım ekibi oluşturuldu. Billy Markus, Dogecoin’in ortak yaratıcısı olarak projenin ilk teknik temelini atan isimler arasında yer alıyor.

DeFi verileri görüş ayrılığını derinleştirdi

BuidrJ, Dogecoin’in yaklaşık 12,3 milyar dolarlık piyasa değerine rağmen zincir üstü kullanımın çok düşük kaldığını savundu. Karşılaştırmasında Ethereum’un 46,4 milyar dolarlık DeFi büyüklüğüne, Solana’nın ise 5,7 milyar dolarlık DeFi varlığına sahip olduğunu söyledi. Buna karşılık Dogecoin tarafında bu rakamın yaklaşık 11 milyon dolar seviyesinde kaldığını, bunun da piyasa değerinin yüzde 0,1’inin altında olduğunu vurguladı.

Mini sözlük: TVL, yani toplam kilitli varlık değeri, merkeziyetsiz finans uygulamalarında tutulan toplam varlığın dolar karşılığını ifade eder. DeFi ise borç verme, takas ve benzeri finansal işlemlerin blokzincir üzerinde aracısız yürütüldüğü uygulama alanıdır.

Varlık DeFi büyüklüğü Piyasa değerine oranı Dogecoin 11 milyon dolar Yüzde 0,1’in altında Ethereum 46,4 milyar dolar Yüzde 16 Solana 5,7 milyar dolar Yüzde 10

BuidrJ, Dogecoin’in diğer büyük kripto varlıklara kıyasla yaklaşık 100 kat geride kaldığını, bunun nedeninin ise TVL büyümesini destekleyen zincir üstü faydanın bugüne kadar oluşmaması olduğunu savundu.

Topluluk Dogecoin’in özgün rolünü öne çıkardı

Topluluk üyelerinden Mishaboar ise Dogecoin’in başarısının DeFi protokollerine yatırılan sermaye ile ölçülmesine karşı çıktı. Mishaboar, bu yaklaşımın kullanıcılar için ek riskler taşıyan yapılara fazla ağırlık verdiğini savundu.

Mishaboar, Dogecoin’in hiçbir zaman Ethereum ya da Solana benzeri bir yapıya dönüşmesinin hedeflenmediğini söyledi. Ona göre DOGE, bazı kullanıcılar için eğlenceli, merkeziyetsiz ve izne tabi olmayan bir para birimi vaadiyle büyüdü; bazıları ise bu varlığı birikim amacıyla elinde tuttu.

Ayrıca sadeliğin Dogecoin’in eksik yönü değil, en güçlü taraflarından biri olduğunu belirten Mishaboar, TVL verisinin tek başına bir para biriminin niteliğini göstermediğini ifade etti. Dogecoin’in DeFi uygulamalarında kilitlenmesinin, ortalama kullanıcı açısından otomatik olarak daha fazla fayda ya da daha yüksek değer üretmeyeceğini de ekledi.