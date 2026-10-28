Altcoin gündemi canlandı: Ripple ortaklığı, HYPE kilit açılışı ve Zcash’te fon tartışması

Ripple, dolar bazlı sabit coini RLUSD’nin kullanımını genişletmek için ABD merkezli kripto para borsası Coinbase ile iş birliği yaptı. Ripple’ın bugün duyurduğu ortaklık kapsamında RLUSD, Coinbase Prime, Coinbase Exchange ve Coinbase’in yatırımcı uygulamasında alım satım ve varlık yönetimi işlemlerine açıldı.

RLUSD yatırma ve çekme işlemleri XRP Ledger, Base ve Ethereum ağları üzerinden desteklenecek. Ripple ayrıca Coinbase’in Base ekosisteminde RLUSD kullanımını desteklemek amacıyla likidite sağlamayı planlıyor. Coinbase, dolar ile dolar bazlı sabit coinler arasında bire bir dönüşüm imkanı da sunuyor.

Coinbase Global Exchange kullanıcılarına yönelik hizmetler ise daha sonra devreye alınacak. Bu hizmetler arasında RLUSD’nin teminat olarak kullanılabilmesi de bulunuyor.

Ripple’ın sabit coinlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jack McDonald, kurumların mevzuata uyumlu bir sabit coini halihazırda kullandıkları platformlarda kolayca değerlendirebilmesinin önemini vurguladı. Şirket, ortaklıkla RLUSD’ye alım satım, takas ve saklama işlemlerinde erişimi artırmayı hedefliyor.

Ripple ayrıca Aralık 2024’te piyasaya sürülen RLUSD’nin yaklaşık iki yılda 2,6 milyar dolarlık piyasa değerini aştığını açıkladı.

Hyperliquid’de 180 bin HYPE’ın kilidi açılıyor

Merkeziyetsiz kripto para borsası Hyperliquid’de, ekibe ayrılan 180 bin HYPE tokenının kilidi bugün açılacak. BlockBeats’in aktardığına göre açıklama, platformun geliştiricisi Hyperliquid Labs’in bir yetkilisi tarafından Discord üzerinden yapıldı.

Kilit açılışı ile tokenların dağıtımı farklı tarihlerde gerçekleşecek. Söz konusu HYPE tokenlarının fiili dağıtımı 6 Kasım’da yapılacak.

Token kilitlerinin açılması arzı artırarak fiyatlar üzerinde kısa vadeli düşüş baskısı oluşturabiliyor. Ancak kilidin açılması, tokenların mutlaka satılacağı anlamına gelmiyor.

Zcash’te geliştirme fonunun geleceği tartışılıyor

Zcash topluluğunda ise geliştirme finansmanının ihtiyaçların üzerinde birikmesi tartışma konusu oldu. Bankless’ın yayımladığı yazıya göre Zcash’in geliştirme hibeleri programı ZCG’nin fon havuzunun net büyüklüğü yaklaşık 125 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu tutarın mevcut harcama ihtiyacının oldukça üzerinde olduğu belirtiliyor.

Zcash’in kurucu ortaklarından ve Tachyon’un mevcut yöneticisi Sean Bowe, blok ödüllerinden ZCG’ye ayrılan yüzde 8’lik payın yaklaşan bir ağ güncellemesinde sonlandırılmasını öneren bir taslak sundu.

Toplulukta geliştirme finansmanına ilişkin dört teklif bulunuyor. Teklifler; ZCG’ye aktarılan payın kesilmesi, geliştirme fonuna kaynak ayıran çerçevenin tamamen kaldırılması veya tahsis oranının aşamalı olarak sıfırlanması gibi seçenekleri kapsıyor.

Değişikliği destekleyenler, ZEC fiyatı yükseldikçe mevcut mekanizmanın fonda birikimi artırdığına ve ZCG’nin doğrudan token sahiplerinin kontrolünde olmadığına dikkat çekiyor. Karşı çıkanlar ise alternatif bir kaynak oluşturulmadan finansmanın kesilmesinin protokolün geliştirilmesini ve bakımını aksatabileceğini savunuyor. Tekliflerin tamamı tartışma aşamasında; henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Ripple’ın ortaklığı RLUSD’nin erişebildiği platformları genişletirken, teminat kullanımı sonraki aşamaya kalıyor. HYPE açısından 6 Kasım’daki dağıtım, satışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bakımından önem taşıyor. Zcash’te ise fonun mevcut büyüklüğü ile protokolün gelecekteki finansman ihtiyacı arasındaki denge, tekliflerin merkezindeki anlaşmazlığı oluşturuyor.