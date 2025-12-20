Ethereum (ETH)

Ethereum’da 2026 Yol Haritası Netleşiyor: Yeni Büyük Güncelleme

Özet

  • Hegota, Ethereum’un 2026 sonrası teknik dengesini temsil eden yeni güncelleme adı oldu.
  • Geliştiriciler, ölçeklenme ve durum yönetimi için altyapısal iyileştirmelere odaklanıyor.
  • Teknik yol haritası, artan kurumsal ilgiyle birlikte Ethereum’un gücünü destekliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
İçeriği yapay zeka ile özetle

Ethereum $3,051.53 geliştirici ekibi, ağın geleceğini şekillendirecek bir sonraki büyük güncellemenin adını resmen belirledi. “Glamsterdam” sonrası dönemi temsil edecek bu yeni yükseltme “Hegota” olarak adlandırıldı. İsim, yürütme katmanını temsil eden Bogota ile fikir birliği katmanına gönderme yapan Heze’nin birleşiminden oluşuyor. Bu tercih, Ethereum’un teknik gelişiminde iki temel katman arasında denge kurma hedefini de simgeliyor. Aralık ayında gerçekleştirilen ve yılın son toplantısı olan All Core Devs – Execution çağrısında alınan karar, 2026’ya uzanan yol haritasının önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

İçindekiler
1 Hegota Güncellemesi Neleri Hedefliyor?
2 2026 Takvimi, Ölçeklenme Tartışmaları ve Diğer Gelişmeler

Hegota Güncellemesi Neleri Hedefliyor?

Hegota henüz planlama aşamasında olsa da geliştiricilerin odaklandığı temel başlıklar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özellikle Verkle Trees çalışmaları, yürütme katmanında daha verimli durum (state) yönetimi sağlamak adına öncelikli konular arasında yer alıyor. Amaç, kullanıcıların doğrudan fark edeceği “gösterişli” yeniliklerden ziyade, ağın altyapısını daha hafif ve ölçeklenebilir hale getirmek.

Bu yaklaşım, Ethereum’un uzun vadeli stratejisiyle de uyumlu. Küçük ama kritik teknik iyileştirmeler, zaman içinde işlem maliyetlerini düşürürken ağın sürdürülebilirliğini artırıyor. Geliştiriciler, özellikle durum verisinin kontrolsüz büyümesinin önüne geçmek istiyor. Bunun için bazı işlemlerin gas ücretlerinin yeniden fiyatlandırılması ve yeni durum oluşturmanın daha maliyetli hale gelmesi tartışılıyor. Böylece ağın uzun vadede hantallaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2026 Takvimi, Ölçeklenme Tartışmaları ve Diğer Gelişmeler

Toplantıda yalnızca Hegota değil, 2026 takvimi de ele alındı. Geliştiriciler, yıl sonu tatilleri nedeniyle bazı toplantıların erteleneceğini ve düzenli çağrıların 5 Ocak 2026’da yeniden başlayacağını duyurdu. Ayrıca Glamsterdam güncellemesine dair kalan kararların netleştirilmesi için özel bir yürütme katmanı toplantısı planlanıyor. Bu sayede geçmiş yükseltmelerde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ölçeklenme tarafında ise hedef oldukça iddialı. Ethereum’un mevcut saniyede yaklaşık 20 milyon gas seviyesinden, uzun vadede 60 milyon gas seviyesine yaklaşması hedefleniyor. Bu artış, hem gas ekonomisinde değişiklikleri hem de durum erişim maliyetlerinin yeniden tasarlanmasını gerektiriyor. Konuyla ilgili Ethereum İyileştirme Önerileri (EIP) masaya yatırılmış durumda ancak nihai kararlar 2026 başındaki toplantılara bırakıldı.

Bu gelişmelere ek olarak, son günlerde Ethereum spot ETF’lerine yönelik artan kurumsal ilgi de dikkat çekiyor. ABD merkezli fonlara gelen yeni girişler, ağın teknik gelişmeleriyle birlikte Ethereum’a olan güvenin güçlendiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre teknik yol haritası ile finansal benimsemenin aynı dönemde ilerlemesi, Ethereum ekosistemi için kritik bir sinerji yaratıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance’den Altcoin Ethereum İçin Büyük Açılım: Prim Geliri Artık Herkesin Elinde

ETH ve XRP 2025 Sonu Fiyat Tahminleri, 14 Kasım’dan Bugüne “Alarm Veren Sinyal”

Ethereum Fiyatında Sıkışma Alarmı: Kurumsal Çıkışlar ve Teknik Baskı Aynı Anda

Altcoin Kralı Ethereum’da Sessiz Kriz: Trustless Vaadi Tehlikede mi?

Altcoin Ethereum 100 Kat Hızlanabilir mi? ETHGas’den Tartışılan Modeli

BitMine Firısatı Kaçırmadı: Altcoin Kralında 140 Milyon Dolarlık Dev Alım

En Büyük Altcoin Rezerv Şirketinden Devasa Alım Duyurusu

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Kripto takip etmek hiç bu kadar sakin olmamıştı
Bir Sonraki Yazı Ethereum Fiyatında Sıkışma Alarmı: Kurumsal Çıkışlar ve Teknik Baskı Aynı Anda
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Ters Köşe Gösterge Geri Döndü: 2022 Benzeri Senaryo mu Yazılıyor?
BITCOIN (BTC)
2026 Yaklaşırken Dikkat: Uzmanların Yakından Takip Ettiği 4 Altcoin Açıklandı
ALTCOIN
ABD’deki “Clarity” Gecikmesi Kripto Paralarda Musluğu Kapattırdı: 952 Milyon Dolar Buhar Oldu
Kripto Para
JUP, XPL, H, SOON, MBG, SOL, DOGE, AVAX Dahil 13 Altcoin’i İlgilendiriyor: 7 Günde 268.8 Milyon Dolar
ALTCOIN

Lost your password?