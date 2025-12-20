Ethereum’da 2026 Yol Haritası Netleşiyor: Yeni Büyük Güncelleme

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Ethereum $3,051.53 geliştirici ekibi, ağın geleceğini şekillendirecek bir sonraki büyük güncellemenin adını resmen belirledi. “Glamsterdam” sonrası dönemi temsil edecek bu yeni yükseltme “Hegota” olarak adlandırıldı. İsim, yürütme katmanını temsil eden Bogota ile fikir birliği katmanına gönderme yapan Heze’nin birleşiminden oluşuyor. Bu tercih, Ethereum’un teknik gelişiminde iki temel katman arasında denge kurma hedefini de simgeliyor. Aralık ayında gerçekleştirilen ve yılın son toplantısı olan All Core Devs – Execution çağrısında alınan karar, 2026’ya uzanan yol haritasının önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Hegota Güncellemesi Neleri Hedefliyor?

Hegota henüz planlama aşamasında olsa da geliştiricilerin odaklandığı temel başlıklar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özellikle Verkle Trees çalışmaları, yürütme katmanında daha verimli durum (state) yönetimi sağlamak adına öncelikli konular arasında yer alıyor. Amaç, kullanıcıların doğrudan fark edeceği “gösterişli” yeniliklerden ziyade, ağın altyapısını daha hafif ve ölçeklenebilir hale getirmek.

Bu yaklaşım, Ethereum’un uzun vadeli stratejisiyle de uyumlu. Küçük ama kritik teknik iyileştirmeler, zaman içinde işlem maliyetlerini düşürürken ağın sürdürülebilirliğini artırıyor. Geliştiriciler, özellikle durum verisinin kontrolsüz büyümesinin önüne geçmek istiyor. Bunun için bazı işlemlerin gas ücretlerinin yeniden fiyatlandırılması ve yeni durum oluşturmanın daha maliyetli hale gelmesi tartışılıyor. Böylece ağın uzun vadede hantallaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

2026 Takvimi, Ölçeklenme Tartışmaları ve Diğer Gelişmeler

Toplantıda yalnızca Hegota değil, 2026 takvimi de ele alındı. Geliştiriciler, yıl sonu tatilleri nedeniyle bazı toplantıların erteleneceğini ve düzenli çağrıların 5 Ocak 2026’da yeniden başlayacağını duyurdu. Ayrıca Glamsterdam güncellemesine dair kalan kararların netleştirilmesi için özel bir yürütme katmanı toplantısı planlanıyor. Bu sayede geçmiş yükseltmelerde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ölçeklenme tarafında ise hedef oldukça iddialı. Ethereum’un mevcut saniyede yaklaşık 20 milyon gas seviyesinden, uzun vadede 60 milyon gas seviyesine yaklaşması hedefleniyor. Bu artış, hem gas ekonomisinde değişiklikleri hem de durum erişim maliyetlerinin yeniden tasarlanmasını gerektiriyor. Konuyla ilgili Ethereum İyileştirme Önerileri (EIP) masaya yatırılmış durumda ancak nihai kararlar 2026 başındaki toplantılara bırakıldı.

Bu gelişmelere ek olarak, son günlerde Ethereum spot ETF’lerine yönelik artan kurumsal ilgi de dikkat çekiyor. ABD merkezli fonlara gelen yeni girişler, ağın teknik gelişmeleriyle birlikte Ethereum’a olan güvenin güçlendiğine işaret ediyor. Uzmanlara göre teknik yol haritası ile finansal benimsemenin aynı dönemde ilerlemesi, Ethereum ekosistemi için kritik bir sinerji yaratıyor.