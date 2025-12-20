RIPPLE (XRP)

XRP’de Toparlanma Sinyalleri: ETF İyimserliği ve Kurumsal Hamleler

Özet

  • XRP fiyatı makro veriler ve ETF iyimserliğiyle güçlü toparlanma gösterdi.
  • İşlem hacmindeki yüzde 42’lik düşüş yatırımcıların temkinli kaldığını ortaya koydu.
  • Kurumsal ortaklıklar XRP’nin orta vadeli görünümünü destekleyen önemli unsurlar arasında.
İlayda Peker
Kripto para piyasalarında haftanın son işlem gününde yaşanan toparlanma, XRP fiyatında da dikkat çekici bir yükselişi beraberinde getirdi. İki günlük düşüş serisini sonlandıran XRP, yatırımcıların yeniden risk iştahı kazanmasıyla kısa sürede önemli seviyelere doğru hareket etti. Küresel makroekonomik veriler, ETF beklentileri ve Ripple $1.94 cephesinden gelen kurumsal adımlar, bu yükselişin arkasındaki temel faktörler olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Makro Veriler ve ETF Beklentileri XRP’ye Güç Veriyor
2 Hacimdeki Sert Düşüş ve Teknik Seviyeler Ne Söylüyor?

Makro Veriler ve ETF Beklentileri XRP’ye Güç Veriyor

XRP fiyatı cuma günü 1,77 dolar seviyesinden hızla yükselerek 1,92 dolara kadar çıktı ve piyasadaki negatif havayı tersine çevirdi. Bu hareket, yalnızca XRP’ye özgü değil; genel kripto piyasasında da yukarı yönlü bir eğilim gözlemlendi. ABD’de açıklanan tüketici güveni ve enflasyon verilerinin beklentilerden daha sakin gelmesi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi. Michigan Üniversitesi tarafından yayımlanan verilere göre tüketici güveni aralık ayında 52,9 seviyesine yükseldi. Bu artış sınırlı kalsa da piyasalarda olumlu algı yarattı.

Enflasyondaki aşağı yönlü eğilimin sürmesi, ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılında faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu beklenti, özellikle kripto paralar gibi faiz hassasiyeti yüksek varlıklar için destekleyici bir zemin oluşturdu. XRP özelinde ise ETF iyimserliği öne çıktı. XRP odaklı ETF’lerin 31 gündür kesintisiz şekilde fon girişi görmesi, yatırımcı güveninin korunduğunu gösteriyor. Ripple’ın son dönemde kurumsal altyapıya yönelik attığı adımlar da bu iyimserliği pekiştiriyor.

Bu gelişmelere ek olarak, kripto piyasasının genelinde yaşanan toparlanmada Bitcoin $90,264.60’in 100 bin dolar seviyesine yakın seyrini koruması ve Ethereum $3,054.69’un da güçlü duruş sergilemesi, altcoin’lere olan ilgiyi canlı tuttu. Özellikle büyük altcoin’lerde görülen kurumsal haber akışı, yatırımcıların piyasada kalmasını sağlıyor.

Hacimdeki Sert Düşüş ve Teknik Seviyeler Ne Söylüyor?

XRP yükselişini cumartesi gününe de taşıyarak gün içi işlemlerde 1,957 dolara kadar ulaştı. Ancak fiyat artışına rağmen işlem hacmindeki sert düşüş dikkat çekiyor. CoinMarketCap verilerine göre XRP’nin son 24 saatlik işlem hacmi yüzde 42 azalarak 2,8 milyar dolara geriledi. Bu durum, yatırımcıların yükselişi temkinli karşıladığını ve “bekle-gör” yaklaşımını benimsediğini gösteriyor.

Düşük hacimle gelen bu yükseliş, iki farklı şekilde yorumlanıyor. Bir görüşe göre hacim eksikliği, rallinin zayıf kalabileceğine işaret ederken; diğer görüşe göre ise piyasaya güçlü alıcıların dönmesi halinde çok daha sert bir yükselişin önü açılabilir. Teknik açıdan bakıldığında XRP’nin 1,77 dolar seviyesinde çift dip formasyonu oluşturması, olası bir trend dönüşümüne işaret ediyor. Bu formasyonun teyit edilmesi durumunda, fiyatın yeniden 2 dolar seviyesini test etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,15 ve 2,58 dolar seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor.

XRP’deki son yükseliş, yalnızca kısa vadeli fiyat hareketlerinden ibaret değil; makroekonomik beklentiler, ETF akışları ve Ripple’ın kurumsal stratejileriyle desteklenen çok katmanlı bir tablo sunuyor. Ancak işlem hacmindeki belirgin düşüş, yatırımcıların henüz güçlü bir yön konusunda netleşmediğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde hacimde yaşanacak olası artışlar, XRP’nin 2 dolar üzerindeki kalıcılığı açısından belirleyici olacak.

