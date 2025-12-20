Yatırımcıların Takibe Aldığı Altcoin’ler Kritik Eşikte: Yeni Bir Trend Mi Başlıyor?

İçeriği yapay zeka ile özetle ChatGPT Grok

Aster (ASTER) ve Ondo (ONDO), kripto para piyasasında son 24 saatte dikkat çekici hareketler sergiledi. ASTER fiyatında yataydan hafif aşağı yönlü bir seyir gözlemlenirken, ONDO küçük bir yükseliş kaydetti. Her iki varlık da piyasa duyarlılığı ve işlem hacminde artan değişkenlik nedeniyle yatırımcıların radarında yer alıyor. Bu gelişmeler, hem kısa vadeli trader’lar hem de uzun vadeli hodl’cular için önemli sinyaller veriyor.

ASTER (ASTER): Durağan Başlangıç, Analist Beklentileri

Aster (ASTER), son 24 saatte hafif bir fiyat dalgalanması yaşadı. Fiyat, yaklaşık $0.69 – $0.74 aralığında işlem gördü ve güncel fiyat yaklaşık $0.72 seviyesinde seyrediyor. Fiyata bakıldığında son 24 saatte yaklşaık olarka %4 artış yaşayan altcoin’in ilgi çektiği ifade edilebilir. ASTER’in son 24 saatlik işlem hacmi, iseönceki dönemlere göre belirgin bir artış sinyali verdi ki bu da likiditenin kısa vadeli alım-satım aktivitesini tetiklediğini gösteriyor.

Piyasa değeri açısından ASTER, şu anda $1.8 milyar civarında bir değere sahip ve kripto para piyasasında yaklaşık 40. sırada yer alıyor.

Bunlara ek olarak analistler, ASTER’in fiyat momentumunun kısa vadede sınırlı olduğunu belirtmekle birlikte, işlem hacmindeki artışın günlük dalgalanma olasılığını yükselttiğini ifade ediyor. Bazı teknik analizler, yakın direnç seviyelerinin kırılması halinde $0.8 ve üzeri hedeflerin görülebileceğini öne sürüyor. Ancak genel piyasa duyarlılığı hâlâ kararsız olduğundan, bu seviyeler için onaylayıcı sinyaller bekleniyor.

ASTER’in mevcut pozisyonu, hala yılın zirvelerinden uzak bir seviyede kalmaya devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek fiyatı yaklaşık $2.42 civarında gerçekleşmişti, bu da mevcut seviyelerin uzun vadeli potansiyelin bir kısmını yansıttığını gösteriyor.

ONDO (ONDO): Küçük Yükseliş, Güçlü Temel Veriler

Yakından takip edilen bir diğer altcoin olan Ondo (ONDO) ise son 24 saatte fiyatını yukarı taşıdı. ONDO’nun güncel fiyatı yaklaşık $0.40. Bu hafif yükseliş, piyasa duyarlılığında sınırlı da olsa olumlu bir tablo çiziyor.

Coinmarketcap verilerine göre ONDO’nun toplam piyasa değeri yaklaşık $1.26 milyar seviyesinde ve bu değer ile kripto para sıralamasında 53. kripto para olarak yer alıyor. Ayrıca ONDO’nun 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık $55 milyon civarında gerçekleşti ve bu da yatırımcıların kısa vadeli ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Analistler, ONDO’nun gerçek dünya varlıklarını (RWA) tokenleştirme stratejisinin uzun vadede kurumsal yatırımcı ilgisini artırabileceğini belirtiyor. Bu alandaki potansiyel büyüme, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından bağımsız olarak projeyi cazip kılıyor. Ancak kısa vadeli teknik göstergeler, ONDO’nun direnç seviyelerini kırması için daha güçlü hacim sinyallerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Gelecek fiyat beklentilerinde bazı uzman isimler, ONDO’nun mevcut trendini koruması halinde $0.45 – $0.55 direncini test edebileceğini dile getiriyor. Yine de bu seviyeler için geniş piyasa koşullarının olumlu olması gerekecek.