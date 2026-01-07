Aster, HYPE Coin ve 2,3 Milyar Dolarlık Hareket

Güne daha derin dipler yaparak devam eden BTC 2025 yılının adeta tekrarını yaşıyor. Bugün detaylarını aktardığımız üzere Cuma gününe dair endişeler bu kadar büyük satışlara neden oldu. Peki ASTER ve HYPE Coin için güncel fiyat tahminleri ne yönde? 2,3 milyar dolarlık hareket ne anlama geliyor?

Milyar Dolarlık Transfer

Bugünlerde devasa BTC transferleri dikkat çekiyor. Genelde böylesi büyük hareketler volatilite artışından önce yaşanır ve çoğunlukla düşüş konusunda yatırımcıları uyarır. BTC 88 bin dolardan tekrar 94 bin doların üzerine çıktığı için yılın geri kalanında daha derin dipler öngören büyük yatırımcılar satışa hazırlanıyor olabilir.

Cuma günü gelecek haberlerin tonuna ve tetikleyeceği belirsizliğe bağlı olarak hem hisse senetlerinde hem kripto paralarda büyük düşüş riski olduğundan Darkfost’un yaklaşık 1 saat önceki büyük transfer uyarısı dikkate alınmalı.

“ŞU AN: 6-12 aylık 26.141 BTC hareketlere eklendi. Bu, 2,3 milyar dolara karşılık geliyor. Çok sayıda önemli hareket devam ediyor, bu yüzden gözünüzü dört açın. Dikkatli olun” – Darkfost

Genel piyasa hissiyatındaki negatifliğe rağmen Poppe yukarıdaki grafiği paylaşarak konsolidasyon sürecinin devam ettiğini ve panik yapmaya gerek olmadığını yazdı. “Bitcoin, 94.000 dolar seviyesinde reddedildikten sonra hala konsolidasyon sürecinde. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bir sıçrama göreceğimizi ve hafta sonuna doğru 94.000 dolar seviyesinde bir başka saldırı olacağını tahmin ediyorum.”

21 günlük hareketli ortalamanın kaybedilmesi olumlu senaryoyu boşa düşürecek ve BTC 91 bin doları test ederken daha fazla düşüş yaşayabileceği uyarısını da yapmış oluyor.

Aster ve HYPE Coin Yorum

Binance kurucusu CZ’nin açık desteğiyle oldukça güzel bir başlangıç yapmasına rağmen Aster Coin bir türlü yeni zirvesini oluşturamadı. Dikkat ederseniz böylesi iddialı altcoinlerin uzun süre yana hareket ettikten sonra en azından kısa süreliğine de olsa ATH seviyesinin yarısının altında kalmayacak bir tepe oluşturduğunu görürsünüz.

Aster Coin için beklenen de yeni yıl yükselişiyle en azından 1,84 dolardaki direnç seviyesini test etmesiydi. Bugünkü BTC satışlarının ardından şimdi fiyat 0,66 dolar desteğini hedefliyor ve bunun kaybıyla yeni ATL belirleyebilir. Eğer Cuma günkü haberler o kadar da korkutucu sonuçlar doğurmazsa hızla 1 doları geri almasını bekleyeceğiz.

HYPE Coin rakibine göre çok daha şanslı. En başta yeni nesil DEX hikayesinin ilk büyük oyuncusu. Oldukça iyi gelir elde ediyor ve token enflasyonuna rağmen geçen sene uzun vadeli yatırımcılar 35 dolarda onu kapışıyordu. Bugün geldiğimiz noktada daha önce dikkat çektiğimiz 28 dolardan ret yedikten sonra şimdi 24,3 dolar tabanına geriliyor. Yükseliş dönemlerinde HYPE Coin hızlı tepki verdiğinden cazip ancak genel piyasa koşulları kötü.