ASTERHyperliquid (HYPE)

Aster, HYPE Coin ve 2,3 Milyar Dolarlık Hareket

Özet

  • 6-12 aylık 26.141 BTC hareket etti ve Darkfost yaklaşan büyük dalgalanmaya karşı uyarıyor.
  • BTC 91 bin doları kaybederken Aster Coin 0,66 doları hedefliyor.
  • HYPE Coin 24,3 dolara düşebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Güne daha derin dipler yaparak devam eden BTC 2025 yılının adeta tekrarını yaşıyor. Bugün detaylarını aktardığımız üzere Cuma gününe dair endişeler bu kadar büyük satışlara neden oldu. Peki ASTER ve HYPE Coin için güncel fiyat tahminleri ne yönde? 2,3 milyar dolarlık hareket ne anlama geliyor?

İçindekiler
1 Milyar Dolarlık Transfer
2 Aster ve HYPE Coin Yorum

Milyar Dolarlık Transfer

Bugünlerde devasa BTC transferleri dikkat çekiyor. Genelde böylesi büyük hareketler volatilite artışından önce yaşanır ve çoğunlukla düşüş konusunda yatırımcıları uyarır. BTC 88 bin dolardan tekrar 94 bin doların üzerine çıktığı için yılın geri kalanında daha derin dipler öngören büyük yatırımcılar satışa hazırlanıyor olabilir.

Cuma günü gelecek haberlerin tonuna ve tetikleyeceği belirsizliğe bağlı olarak hem hisse senetlerinde hem kripto paralarda büyük düşüş riski olduğundan Darkfost’un yaklaşık 1 saat önceki büyük transfer uyarısı dikkate alınmalı.

“ŞU AN: 6-12 aylık 26.141 BTC hareketlere eklendi. Bu, 2,3 milyar dolara karşılık geliyor. Çok sayıda önemli hareket devam ediyor, bu yüzden gözünüzü dört açın. Dikkatli olun” – Darkfost

Genel piyasa hissiyatındaki negatifliğe rağmen Poppe yukarıdaki grafiği paylaşarak konsolidasyon sürecinin devam ettiğini ve panik yapmaya gerek olmadığını yazdı.

“Bitcoin, 94.000 dolar seviyesinde reddedildikten sonra hala konsolidasyon sürecinde.

Önümüzdeki 1-2 gün içinde bir sıçrama göreceğimizi ve hafta sonuna doğru 94.000 dolar seviyesinde bir başka saldırı olacağını tahmin ediyorum.”

21 günlük hareketli ortalamanın kaybedilmesi olumlu senaryoyu boşa düşürecek ve BTC 91 bin doları test ederken daha fazla düşüş yaşayabileceği uyarısını da yapmış oluyor.

Aster ve HYPE Coin Yorum

Binance kurucusu CZ’nin açık desteğiyle oldukça güzel bir başlangıç yapmasına rağmen Aster Coin bir türlü yeni zirvesini oluşturamadı. Dikkat ederseniz böylesi iddialı altcoinlerin uzun süre yana hareket ettikten sonra en azından kısa süreliğine de olsa ATH seviyesinin yarısının altında kalmayacak bir tepe oluşturduğunu görürsünüz.

Aster Coin için beklenen de yeni yıl yükselişiyle en azından 1,84 dolardaki direnç seviyesini test etmesiydi. Bugünkü BTC satışlarının ardından şimdi fiyat 0,66 dolar desteğini hedefliyor ve bunun kaybıyla yeni ATL belirleyebilir. Eğer Cuma günkü haberler o kadar da korkutucu sonuçlar doğurmazsa hızla 1 doları geri almasını bekleyeceğiz.

HYPE Coin rakibine göre çok daha şanslı. En başta yeni nesil DEX hikayesinin ilk büyük oyuncusu. Oldukça iyi gelir elde ediyor ve token enflasyonuna rağmen geçen sene uzun vadeli yatırımcılar 35 dolarda onu kapışıyordu. Bugün geldiğimiz noktada daha önce dikkat çektiğimiz 28 dolardan ret yedikten sonra şimdi 24,3 dolar tabanına geriliyor. Yükseliş dönemlerinde HYPE Coin hızlı tepki verdiğinden cazip ancak genel piyasa koşulları kötü.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Aster ve HYPE Coin Ocak Ayında Kaç Dolar Olabilir?

HYPE ve AVAX Tutanlara Analist Tüyoları

Altcoin Piyasasında Sert Rüzgârlar: Kritik Destekler Kırıldı, Risk İştahı Zayıflıyor

Balina Alımları Dikkat Çekti! HYPE Yatırımcıları Ne Beklemeli?

Aster ve Hyperliquid (HYPE) Coin Grafikleri ve Bilmeniz Gereken Önemli Gelişmeler

Hayes: Kripto Paralarda Kazanç Elde Etmenin Sırrını Öğrenmek Çok Kolay “HYPE Coin’e Dikkat”

Yatırımcıların Takibe Aldığı Altcoin’ler Kritik Eşikte: Yeni Bir Trend Mi Başlıyor?

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı 730 Milyon Dolarlık Hareketlilik, Cuma Uyarısı ve ETF Kanalındaki Gelişmeler
Bir Sonraki Yazı ABD Piyasaları: Trump Emretti, Hisse Temettü Ödemeleri İptal
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Piyasaları: Trump Emretti, Hisse Temettü Ödemeleri İptal
Ekonomi
730 Milyon Dolarlık Hareketlilik, Cuma Uyarısı ve ETF Kanalındaki Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?