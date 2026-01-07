730 Milyon Dolarlık Hareketlilik, Cuma Uyarısı ve ETF Kanalındaki Gelişmeler

Kripto paralarda yeni yıl baş döndürücü biçimde başladı ancak altcoin 2025’in performansını tekrar ediyor. 94 bin dolarda alışıldık direnç testlerinden birini daha yapan BTC tekrar yönünü aşağı çevirdi. Cuma günü beklenen büyük haber bugünkü balina hareketiyle de birleşince altcoin yatırımcılarını üzdü.

CryptoQuant analistlerinden Darkfost bugünkü değerlendirmesinde devasa BTC transferine dikkat etti. Yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Basın Sözcüsü açıklamalarını tamamladı ve yeni bir şey söyledi. 22:30’da Trump’ın yeni kararnameler imzaladığını göreceğiz. 00:10’da ise Fed’den Bowman soru cevap etkinliğine katılacak.

Birisi büyük miktarda BTC transfer ediyor ve 12-18 ay beklemiş varlıklar olduğundan önemli. 8.038 BTC büyüklüğünde 730 milyon dolarlık transfer için Darkfost şunları yazdı;

Zamanlamaların birbirine yakın olması nedeniyle, aynı kuruluşun işi olması muhtemel.”

“Şu ana kadar, yaklaşık 730 milyon dolar değerinde 8.038 BTC transfer edildi.

Bu tarz transferler genellikle satış motivasyonu olarak yorumlandığından kripto paralar için pek iyi görülmez.

Morgan Stanley kripto ETF başvurularıyla bu haftanın havasını değiştirmek üzereyken Cuma günü Yüksek Mahkemenin tarife kararını açıklayacağını öğrendik. Kripto paralar için hava tekrar negatife dönerken Negentropic takma isimli analist yatırımcıları uyardı.

“BTC’nin aşması gereken kilit seviye 94,7 bin dolar. Günlük kapanışın bu seviyede gerçekleşmesi, ATH’nin yeniden test edilme olasılığını önemli ölçüde artırır.

ETH burada daha güçlü, ancak BTC’nin akışların daha geniş pazara dönmeye başlaması için yol göstermesi gerekiyor. Cuma gününe kadar volatilite bekleniyor ve gümrük vergilerinin anayasaya aykırı olarak nitelendirilme olasılığı %70’in üzerindedir. Önemli olan, ihlalin boyutuna ilişkin ayrıntılardır.

ISM imalat dışı endeksi güçlü geldi ve mali teşvikler, ilk çeyrekte güçlü bir orta vadeli seyir için zemin hazırlayacaktır.”