Kripto Para

730 Milyon Dolarlık Hareketlilik, Cuma Uyarısı ve ETF Kanalındaki Gelişmeler

Özet

  • CryptoQuant analistlerinden Darkfost 730 milyon dolarlık BTC transferine dikkat çekti. Bu tarz transferler genelde düşüşe işaret eder.
  • BTC'nin aşması gereken kilit seviye 94,7 bin dolar. Günlük kapanışın bu seviyede gerçekleşmesi şart. Ancak BTC dirençten tekrar döndüğü için dip arayışında.
  • Fideliyt ETF satışlarına rağmen BlackRock müşterileri alıcı konumunda. Anlcnc1 ETF kanalında hissiyatın halen pozitif olduğunu düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto paralarda yeni yıl baş döndürücü biçimde başladı ancak altcoin 2025’in performansını tekrar ediyor. 94 bin dolarda alışıldık direnç testlerinden birini daha yapan BTC tekrar yönünü aşağı çevirdi. Cuma günü beklenen büyük haber bugünkü balina hareketiyle de birleşince altcoin yatırımcılarını üzdü.

İçindekiler
1 730 Milyon Dolarlık Transfer
2 Cuma Uyarısı ve ETF

730 Milyon Dolarlık Transfer

CryptoQuant analistlerinden Darkfost bugünkü değerlendirmesinde devasa BTC transferine dikkat etti. Yazı hazırlandığı sırada Beyaz Saray Basın Sözcüsü açıklamalarını tamamladı ve yeni bir şey söyledi. 22:30’da Trump’ın yeni kararnameler imzaladığını göreceğiz. 00:10’da ise Fed’den Bowman soru cevap etkinliğine katılacak.

Birisi büyük miktarda BTC transfer ediyor ve 12-18 ay beklemiş varlıklar olduğundan önemli. 8.038 BTC büyüklüğünde 730 milyon dolarlık transfer için Darkfost şunları yazdı;

“Şu ana kadar, yaklaşık 730 milyon dolar değerinde 8.038 BTC transfer edildi.

Zamanlamaların birbirine yakın olması nedeniyle, aynı kuruluşun işi olması muhtemel.”

Bu tarz transferler genellikle satış motivasyonu olarak yorumlandığından kripto paralar için pek iyi görülmez.

Cuma Uyarısı ve ETF

Morgan Stanley kripto ETF başvurularıyla bu haftanın havasını değiştirmek üzereyken Cuma günü Yüksek Mahkemenin tarife kararını açıklayacağını öğrendik. Kripto paralar için hava tekrar negatife dönerken Negentropic takma isimli analist yatırımcıları uyardı.

BTC’nin aşması gereken kilit seviye 94,7 bin dolar. Günlük kapanışın bu seviyede gerçekleşmesi, ATH’nin yeniden test edilme olasılığını önemli ölçüde artırır.

ETH burada daha güçlü, ancak BTC’nin akışların daha geniş pazara dönmeye başlaması için yol göstermesi gerekiyor. Cuma gününe kadar volatilite bekleniyor ve gümrük vergilerinin anayasaya aykırı olarak nitelendirilme olasılığı %70’in üzerindedir. Önemli olan, ihlalin boyutuna ilişkin ayrıntılardır.

ISM imalat dışı endeksi güçlü geldi ve mali teşvikler, ilk çeyrekte güçlü bir orta vadeli seyir için zemin hazırlayacaktır.”

Türk on-chain analisti anlcnc1 bugünkü değerlendirmesinde Fidelity ETF’lerinde yaşanan çıkışların BlackRock tarafından dengelenmesine dikkat çekti. Fidelity 312 milyon dolarlık net çıkış kaydederken, BlackRock aynı gün 228 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock’tan anlamlı bir çıkış olmadığı sürece ETF kanalındaki iyimserliğin devam edebileceğini söyleyen analist şimdilik çok karamsar değil.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Düşüş Devam Ediyor, 7 Önemli Gelişme ve Analistlerin 7 Ocak Yorumları

MSCI Kararı Ne Anlama Geliyor? Kripto Para Rezerv Şirketleri Batmaktan Kurtuldu Mu?

ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 7 Ocak Son Durum, Günün Önemli Gelişmeleri

Zhao Destekli YZi Labs ile Nasdaq Şirketi Arasında “Zehirli Hap” Savaşı

Deneyimli Yatırımcı Yol Değiştirdi: Bitcoin’i Bırakıp Bu 2 Altcoin’e Yöneldi

Kripto Para Piyasasında Şaşırtan Japonya Etkisi: Bitcoin Artık O Ne Yaparsa Aynısını Yapıyor

Kurumsallar Bitcoin’de Frene Altcoin’lerde Gaza Bastı: 243 Milyon Dolar Çekildi

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Karmaşayı Bırakanların Tercih Ettiği Kripto Uygulaması
Bir Sonraki Yazı Aster, HYPE Coin ve 2,3 Milyar Dolarlık Hareket
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Piyasaları: Trump Emretti, Hisse Temettü Ödemeleri İptal
Ekonomi
Aster, HYPE Coin ve 2,3 Milyar Dolarlık Hareket
ASTER Hyperliquid (HYPE)

Lost your password?