ALTCOIN

Önemli Gelişme: 4 Altcoin Listeleme İçin Yol Haritasına Eklendi

Özet

  • Coinbase listeleme yol haritasına Raydium (RAY), Energy Dollar (ENERGY), Elsa (ELSA) ve Sportfun (FUN)'ı ekledi.
  • FTX çöküşünün ve Binance soruşturmasının ardından ABD eliyle Coinbase ülkenin en büyük kripto para şirketler grubuna dönüştü.
  • Kripto paralar bugün 2025'i anımsatan bir gün yaşıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para borsaları listelemelere devam ediyor ve yeni yıla kazançla başlayan altcoinler tekrar kırmızıya boyandı. 2025 yılında gümrük tarifelerinin kripto para yatırımcılarının yakasını bırakmadığını görmüştük. Yıl oldu 2026 halen daha Cuma günkü Yüksek Mahkemenin tarife kararı sebebiyle düşüş yaşayan bir piyasa var. Can sıkıcı olsa da kriptonun gerçekleri bunlar.

Altcoin Listeleme Yol Haritası

Coinbase borsası 2021 yılı sonunda kriptonun Amazon’u olacağını söyleyip listelemelere hız vermişti. Trump’ın seçilmesiyle borsadaki altcoinlerin sayısı da arttı. Halen daha yeni listelemelere hazırlanan Coinbase bugün listeleme yol haritasına 4 altcoin ekledi. Listeye giren altcoinlerin kesin biçimde borsada işlem görmeye başlaması gerekmiyor ancak listeleme öncesinde son aşama da bu yol haritasına girebilmek.

ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası Coinbase şeffaflığı artırmak ve listeleme kaynaklı yüksek volatilitenin önüne geçmek için böyle bir strateji izliyor. Gerçi böyle de yol haritasına eklenen altcoinler spekülatif hareketler yaşıyor ancak önemli olan Coinbase müşterileri, onlar asıl listeleme gerçekleştiğinde diğer birçok borsadakine benzer dalgalanmalar görmüyorlar.

Yol haritasına eklenen altcoinler şunlar;

  • Raydium (RAY)
  • Energy Dollar (ENERGY)
  • Elsa (ELSA)
  • Sportfun (FUN)

Coinbase Borsasının Başarı Sırrı

FTX çöküşüyle birlikte Coinbase ABD merkezli en büyük rakibinin yok olup gittiğini görmüştü. Ardından Binance borsasına çeşitli soruşturmalar başlatıldı ve Binance borsası da ABD’den geri çekilmek zorunda kaldı.     Bu süreçte Coinbase Prime, Global gibi hizmetlerini başlatan şirket sürekli olarak büyüdü. En büyük rakipleri ABD eliyle temizlendiği için önü açılan Coinbase sonraki aşamada ETF ihraççılarına hizmet vermeye başladı.

Coinbase o kadar büyüdü ki Biden döneminde Adalet Bakanlığı el konulan kripto varlıkların satışı için Coinbase Prime müşterisi bile oldu. En büyük bankalar, varlık yöneticileri ABD merkezli kurumsal hatta kamu kripto para ekosistemi Coinbase etrafında inşa edilmeye başlandı.

FTX çöküşünün en büyük neticelerinden biri Coinbase’in ABD’nin en büyük kripto para şirketine dönüşmesiydi. Hali hazırda dünya çapında oldukça güçlü olan Coinbase yeni satın almalarla hizmetlerini genişletmeye devam ederken günlü rakiplerin noksanlığı onu Amerika’da kral yapmaya yetiyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
