Önemli Gelişme: 4 Altcoin Listeleme İçin Yol Haritasına Eklendi

Kripto para borsaları listelemelere devam ediyor ve yeni yıla kazançla başlayan altcoinler tekrar kırmızıya boyandı. 2025 yılında gümrük tarifelerinin kripto para yatırımcılarının yakasını bırakmadığını görmüştük. Yıl oldu 2026 halen daha Cuma günkü Yüksek Mahkemenin tarife kararı sebebiyle düşüş yaşayan bir piyasa var. Can sıkıcı olsa da kriptonun gerçekleri bunlar.

Altcoin Listeleme Yol Haritası

Coinbase borsası 2021 yılı sonunda kriptonun Amazon’u olacağını söyleyip listelemelere hız vermişti. Trump’ın seçilmesiyle borsadaki altcoinlerin sayısı da arttı. Halen daha yeni listelemelere hazırlanan Coinbase bugün listeleme yol haritasına 4 altcoin ekledi. Listeye giren altcoinlerin kesin biçimde borsada işlem görmeye başlaması gerekmiyor ancak listeleme öncesinde son aşama da bu yol haritasına girebilmek.

ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası Coinbase şeffaflığı artırmak ve listeleme kaynaklı yüksek volatilitenin önüne geçmek için böyle bir strateji izliyor. Gerçi böyle de yol haritasına eklenen altcoinler spekülatif hareketler yaşıyor ancak önemli olan Coinbase müşterileri, onlar asıl listeleme gerçekleştiğinde diğer birçok borsadakine benzer dalgalanmalar görmüyorlar.

Yol haritasına eklenen altcoinler şunlar;

Raydium (RAY)

Energy Dollar (ENERGY)

Elsa (ELSA)

Sportfun (FUN)

Coinbase Borsasının Başarı Sırrı

FTX çöküşüyle birlikte Coinbase ABD merkezli en büyük rakibinin yok olup gittiğini görmüştü. Ardından Binance borsasına çeşitli soruşturmalar başlatıldı ve Binance borsası da ABD’den geri çekilmek zorunda kaldı. Bu süreçte Coinbase Prime, Global gibi hizmetlerini başlatan şirket sürekli olarak büyüdü. En büyük rakipleri ABD eliyle temizlendiği için önü açılan Coinbase sonraki aşamada ETF ihraççılarına hizmet vermeye başladı.

Coinbase o kadar büyüdü ki Biden döneminde Adalet Bakanlığı el konulan kripto varlıkların satışı için Coinbase Prime müşterisi bile oldu. En büyük bankalar, varlık yöneticileri ABD merkezli kurumsal hatta kamu kripto para ekosistemi Coinbase etrafında inşa edilmeye başlandı.

FTX çöküşünün en büyük neticelerinden biri Coinbase’in ABD’nin en büyük kripto para şirketine dönüşmesiydi. Hali hazırda dünya çapında oldukça güçlü olan Coinbase yeni satın almalarla hizmetlerini genişletmeye devam ederken günlü rakiplerin noksanlığı onu Amerika’da kral yapmaya yetiyor.