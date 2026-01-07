BITCOIN (BTC)Kripto Para

Düşüş Devam Ediyor, 7 Önemli Gelişme ve Analistlerin 7 Ocak Yorumları

Özet

  • MSCI duyurusunun uzun vadeli riskleri ve Cuma günkü potansiyel Yüksek Mahkeme kararı yatırımcıları satışa zorluyor.
  • BTC 94 bin dolar direncinden bir kez daha eli boş dönüyor ve satışların hızlanması muhtemel.
  • Solana, 903,6 milyon dolar ile 24 saatlik en büyük stablecoin girişini kaydetti (Artemis).
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı ABD istihdam verilerinin açıklandığı günlerde tekrar düşüşe geçti ve haklı nedenleri var. Öncelikle dün son dakika olarak duyurduğumuz Yüksek Mahkeme kararı muhtemelen Cuma günü açıklanacak ve Trump daha önce aleyhte kararın ekonomiyi çökerteceğini söylemişti. Aleyhte karar bekleniyor. Peki analistler güncel piyasaları nasıl yorumluyor.

İçindekiler
1 Bitcoin Düşüşü
2 Analistler ve Önemli Gelişmeler

Bitcoin Düşüşü

BTC fiyatı yeni günlük dibini belirlemek için ABD piyasa açılışını beklemiş gibi görünüyor fiyat yazı hazırlandığı sırada tekrar 92 bin doların altına indi. MSCI kararı dünün son büyük gelişmesiydi ancak risk sadece kısa ve orta vadede kalktı yani halen delist ihtimali masada. Elbette bu durum olumlu fiyatlamanın kısa sürmesine neden oldu.

Daha da önemlisi Cuma günü gelmesi beklenen Yüksek Mahkeme kararından evvel halen büyük bir yıkım görmememiz şaşırtıcı çünkü aleyhte karar gümrük tarifelerinin iptali anlamına gelecek. 2025 yılında piyasaların çektiği tüm acı boşa gitmiş olacak ve Trump ülkeleri belki de bu sefer kendine para ödemesi için silahla veya başka enstrümanlarla tehdit edecek.

Analistler ve Önemli Gelişmeler

Bitcoin düşüşünün temelde neden olduğunu açıkladık. DaanCrypto takma isimli analist direnç seviyesinden dönen fiyata dikkat çekerek aralığı içinde kaldığımız için aşırı endişelenmediğini söyledi.

Bitcoin, aralığın en yüksek seviyesinden ve önemli direnç seviyesinden geri döndü ve şu anda tekrar aralığın içinde. Aylık/yıllık mumlarda aşağı yönlü fitil görmemek hala oldukça nadir bir durum, bu yüzden bu senaryoyu hala aklımda tutuyorum.

Sonuç olarak, bu aralıktan çıkıncaya kadar piyasa genelinden çok fazla rahatsız değilim.”

Lark Davis 94 bin dolarda yaşanan başarısız direnç testinin eski büyük düşüşlerden birini tetikleyebileceğini düşünüyor. BTC fiyatı 94 bin doları aştığında tepe noktada yeniden short pozisyon açmak için iştahlanan yatırımcıların hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağından bahsetmiştik. Hayal kırıklığı yaşamadılar Bitcoin yine şaşırtmadı ve yine sürprizi boğalara yapmış oldu.

Son 24 saatin önemli gelişmeleri şöyle;

  • Japonya’nın 30 yıllık devlet tahvili faizi %3,53 ile rekor seviyeye ulaştı ve küresel makroekonomik stresi teyit ediyor.
  • Trump, Venezuela’nın ABD’ye 30-50 milyon varil petrol göndereceğini doğruladı.
  • Venezuela hisse senetleri bir günde %50 daha yükseldi ve 26 Aralık’tan bu yana %163 artış kaydetti.
  • Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, 15 Ocak’ta kripto piyasası yapısı markup’ını gündeme aldı. Bu hafta bu süreçle ilgili 5 aşamadan bahsetmiştik, yasanın ilerlemesi 2026 bitmeden Trump’ın önüne gidebileceğini gösteriyor.
  • Çin, 2026’da dijital yuan’ı teşvik ederken kripto para birimlerine yönelik denetimi sıkılaştıracağını açıkladı.
  • Solana, 903,6 milyon dolar ile 24 saatlik en büyük stablecoin girişini kaydetti (Artemis).
  • SUI hazine şirketi, eski CFTC Komiseri Brian Quintenz’i yönetim kuruluna atadı.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
