Son Dakika: 7 Ocak ABD JOLTS Verisi Açıklandı

ABD’nin en önemli iş raporlarından olan JOLTS biraz önce açıklandı ve günün en önemli verilerinden biriydi. Açık iş sayısını gördüğümüz bu rapor iş arzının durumunu yansıttığından yakından izlenen bir veri. Kripto paralar için de son derece önemli çünkü faiz kararlarına direkt etki eden kalemler arasında yer alıyor.

ABD JOLTS Verisi

JOLTS ile birlikte birçok veri peş peşe geldi. Beklenti altı kalan açık iş sayısı önceki ayın da altında. Bu durum istihdamda iş arzıyla alakalı sorunların ciddi biçimde devam ettiğini yansıtıyor. Fed’in faiz indirimleriyle işgücü piyasalarını desteklediğini söylemesi alışık olduğumuz bir şey ancak sonuçlar ortada.

ABD JOLTS Açıklanan: 7,146M (Beklenti: 7,6475M Önceki: 7,67M)

Diğer önemli veriler de şöyle;

ABD Fabrika Siparişleri Aylık Açıklanan: -1,3% (Beklenti: -1,2 Önceki: 0,2%)

ABD Dayanıklı Mallar Açıklanan: -2,2% (Tahmin -2,2%, Önceki -2,2%)

ABD ISM Hizmet PMI Açıklanan: 54,4 (Tahmin 52,2, Önceki 52,6)

ABD ekonomisi için iyi sinyaller vermeyen bu rakamlar enflasyon da güçlü gelirse Fed’i yumuşak inişin dışına itebilir. Gecikmeli faiz indirimleri istihdamı olumsuz etkilerken Fed ana odağını uzun süre enflasyonda tuttu ve bu durum kripto paraların da zayıflamasına neden oldu. Cuma günü gelecek Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı raporlarıyla tablo daha da netleşecek.

Cuma günü hem Yüksek Mahkeme kararı hem istihdam verilerinin görünüme noktayı koyacak olası nedeniyle yüksek volatilite göreceğiz.