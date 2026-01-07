Ekonomi

Son Dakika: Trump’tan Yeni Açıklamalar, Cuma Gününe Kadar Ortalık Karışacak

  • Trump gümrük tarifelerinin muhtemelen Cuma günü iptal edilmesinden önce NATO hakkında paylaşımlara başladı.
  • Trump eğer bugün NATO hakkında böyle büyük harflerle (bağırarak) paylaşımlar yapmaya başladıysa gümrük tarifelerine alternatif bir şeyler planlıyor olabilir.
  • Önümüzdeki gün ve saatlerde Trump'ın gümrük tarifelerine alternatif olabilecek vergimsi şeyler duyurduğunu görebiliriz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Trump ne zaman büyük harflerle yazmaya başlasa yakında büyük şeyler oluyor. Cuma günkü Yüksek Mahkeme tarife kararından önce Trump yeniden sahnede ve 8 savaş bitirdiğini iddia ediyor. NATO ve diğer konularda yaptığı açıklamalarla müttefiklerini aşağılayan Trump jeopolitik risklerin artabileceği sinyalini veriyor.

Trump Son Dakika

Trump biraz önce kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden NATO ve jeopolitik riskler konusunda açıklamalar paylaştı. ABD Başkanı dünyada Amerika’nın güvenirliğini sorgulayacak politikalar uygulayarak uzun vadede “küresel sistem” anlatısını çöpe atıyor. Seçim döneminde de “önce Amerika” sloganıyla bunu yapacağını söyleyen Trump bir yandan riskleri artırıyor diğer yandan küresel ekonomiyi baltalıyor.

Cuma günü gelecek Yüksek Mahkeme kararı öncesinde tekrar sesini yükselmeye başlayan Trump eğer bugün NATO hakkında böyle büyük harflerle (bağırarak) paylaşımlar yapmaya başladıysa gümrük tarifelerine alternatif bir şeyler planlıyor demektir. Belki de gümrük tarifeleri iptal edildiğinde silah, koruma gücüyle ödeme almaya karar verir?

Trump şunları yazdı;

“Unutmayın, tüm o büyük NATO hayranları için, GSYİH’larının %2’si kadardı ve çoğu faturalarını ödemiyordu, BEN GELENE KADAR. ABD, aptalca bir şekilde, onların faturalarını ödüyordu! Ben, saygıyla, onları GSYİH’larının %5’ine çıkardım VE ONLAR HEMEN ÖDEDİLER. Herkes bunun imkansız olduğunu söyledi, ama mümkün oldu, çünkü her şeyden öte, hepsi benim dostlarım.

Eğer ben devreye girmeseydim, Rusya şu anda UKRAYNA’nın tamamını ele geçirmiş olurdu. Unutmayın, tek başıma 8 SAVAŞI SONLANDIRDIM ve NATO üyesi Norveç, aptalca bir şekilde bana Nobel Barış Ödülü’nü vermemeyi seçti. Ama bu önemli değil! Önemli olan, milyonlarca hayatı kurtarmış olmam.

RUSYA VE ÇİN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ OLMADAN NATO’DAN HİÇ KORKMUYOR VE GERÇEKTEN İHTİYACIMIZ OLSA BİLE NATO’NUN BİZİM YANIMIZDA OLACAĞINDAN ŞÜPHELİYİM. İLK DÖNEMİMDE ORDUMUZU YENİDEN İNŞA ETTİĞİM VE BUNU SÜRDÜRDÜĞÜM İÇİN HERKES ŞANSLI. NATO bizim için orada olmasa bile, biz her zaman NATO’nun yanında olacağız. Çin ve Rusya’nın korktuğu ve saygı duyduğu tek ülke, DJT’nin YENİDEN İNŞA ETTİĞİ ABD’dir. AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPALIM!!! Başkan DJT”

Fatih Uçar
Fatih Uçar
