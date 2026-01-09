Herkes Başka Bir Şey Söylüyor, Bitcoin Hafta Sonu Kaç Dolar Olur?

Henüz yazı hazırlandığı sırada Cumartesi gününün ilk dakikalarına girmemiştik ve BTC 90 bin doları korumaya çalışıyor. Bu hafta MSCI yarım yamalak çözüldü ve istihdam verileri kripto paraların aleyhine geldi. Yüksek Mahkeme tarife kararı Çarşamba gününe ertelenirken enflasyon raporu da haftaya yayınlanacak. Yani yine yoğun bir hafta bizi bekliyor. Peki BTC ne olacak?

Bitcoin (BTC)

94 bin doları uzun süredir kalıcı olarak kıramayan Bitcoin (BTC) altcoinlerde aşırı satış koşullarını doğurdu. 2 haftalık tatil haftasının ardından altcoinler tam başını kaldırıyordu ki Yüksek Mahkeme tarife kararının yakında açıklanacağını öğrendik. Şimdi de Çarşamba gününe ertelendi ve ABD verileri de destekleyici değil.

Bugün 2 farklı analistin BTC için güncel değerlendirmesini ele alacağız. Hafta sonu muhtemelen BTC dar aralıkta hareket edecek ve büyük bir sürpriz görmezsek hacimsiz ortamda yatay aşağı ilerlemesi muhtemel. Rover ise şunları yazdı;

“Bitcoin, 89.800 dolar ile 91.200 dolar arasındaki dar bir aralıkta konsolidasyonunu sürdürüyor. 91.200 doların üzerinde sahte bir hareket gördük ve fiyat bu seviyeyi reddetmeden önce 91.800 doların üzerindeki likidite alındı. Muhtemelen şimdi 89.300 dolar civarındaki likiditeyi de süpüreceğiz.”

Eğer hafta sonu Rover’ın beklediği senaryo gerçekleşirse son düşüşte güçlü kalmaya çalışan altcoinler de destek seviyelerine gerileyip kolay açığa satış fırsatları verebilir.

Eğer iyimserliğe ihtiyacınız varsa Poppe’nin grafiklerine bakarsınız. Bardağın yine dolu tarafından bakan Poppe 2022 çöküşüne giderken de böyle yapıyordu. 21 günlük hareketli ortalama BTC tarafından korunduğu için umutlu olan analist hafta sonu boyunca kilit bölgenin korunması halinde 94 bin doların geri alınmasını bekliyor.

ETF Yatırımcıları Ne Durumda?

Tam da tahmin edildiği gibi 3 gündür ETF kanalında BTC kırmızıya boyanmış durumda. 7 Ocak günün yarım milyar dolara yakın çıkış oldu dün 398 milyon dolara geriledi ve bugün ne kadar çıkış olduğunu henüz bilmiyoruz. Yüksek Mahkeme eğer Trump lehine karar verirse bu çıkışların hızla girişe döndüğünü BTC fiyatının 6-7 bin dolar yukarı hareket ettiğini görebiliriz.

ETH ETF tarafında da durum çok farklı değil 8 Ocak günün 159 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Gerçek bir altcoin sezonu yaşarsak yeniden ETH ETF’lerin BTC girişlerini geçtiği günler göreceğiz. Haziran ayında ETH rezerv şirketlerin milyarlarca dolarlık alım taahhüt ederken ETF girişleri çılgıncaydı. Ancak bu çok kısa sürdü.