Meme Token

Memecoin Piyasasında Sessizlik Bozuldu: Risk İştahı Geri mi Dönüyor?

Özet

  • Memecoin piyasası ocak başında güçlü hacimle yön değiştirerek toparlandı.
  • Solana tabanlı projeler, artan risk iştahının öncüleri olarak öne çıktı.
  • Büyük memecoinler daha istikrarlı, küçükler ise yüksek volatilite sergiliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasasında haftalardır süren durgunluk, memecoin cephesinde yerini dikkat çekici bir canlanmaya bırakmış durumda. Aralık ayının ortalarına kadar istikrarlı biçimde düşen memecoin piyasa değeri, ocak ayının ilk günleriyle birlikte yön değiştirdi. 42 milyar doların üzerinden 36 milyar dolara kadar gerileyen toplam değer, kısa sürede yeniden güç kazanarak 48 milyar dolara yaklaştı ve şu sıralar 44,6 milyar dolar seviyelerinde dengeleniyor. Bu tablo, spekülatif sermayenin piyasaya sessizce geri döndüğünü gösteriyor.

İçindekiler
1 Solana Etkisi ve Artan İşlem Hacmi
2 Büyük Memecoinler Güçlü, Küçükler Daha Dalgalı

Solana Etkisi ve Artan İşlem Hacmi

Bu toparlanmayı asıl önemli kılan unsur, işlem hacmindeki belirgin artış oldu. Memecoinlerde günlük hacim yüzde 17’nin üzerinde artarak 4,75 milyar dolara ulaştı. Bu durum, yükselişin sığ likiditeyle değil, gerçek katılımla gerçekleştiğine işaret ediyor. Özellikle Solana ekosistemindeki memecoinlerin öne çıkması, yatırımcıların yeniden risk almaya başladığını ortaya koyuyor. Düşük işlem ücretleri ve hızlı ağ yapısı sayesinde Solana, spekülatif işlemler için yeniden cazibe merkezi haline geldi.

Bitcoin’in 90 bin dolar seviyesinin üzerinde kalması da bu süreci destekleyen önemli bir faktör. Lider kripto varlığın güçlü duruşu, piyasada genel bir güven ortamı yaratırken, yatırımcıların daha yüksek riskli varlıklara yönelmesine zemin hazırlıyor. Bu nedenle memecoinler, izole bir “hype” dalgasından ziyade, piyasadaki risk-on eğilimin erken göstergeleri olarak değerlendiriliyor.

Büyük Memecoinler Güçlü, Küçükler Daha Dalgalı

Piyasa verileri, yükselişin ağırlıklı olarak büyük memecoinlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Bonk, son yedi günde yaklaşık yüzde 28 yükselirken 131 milyon dolarlık günlük hacmiyle dikkat çekti. Bu performans, kısa vadeli bir pompadan çok, yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu düşündürüyor. Shiba Inu ise yüzde 15’in üzerinde değer kazanarak 5 milyar doları aşan piyasa değeriyle daha istikrarlı bir görünüm sundu. Pepe de yüksek işlem hacmiyle bu tabloyu destekleyen bir diğer örnek oldu.

Öte yandan Dogwifhat, Fartcoin ve Pudgy Penguins gibi daha küçük ölçekli memecoinlerde yükselişler çok daha sert gerçekleşti. Ancak bu tür varlıkların düşük piyasa değerleri, aynı hızda geri çekilmeleri de mümkün kılıyor. Bu nedenle orta ölçekli tokenlerdeki hareketlerin daha çok momentum kovalamaya dayalı olduğu görülüyor.

Bu gelişmelere paralel olarak, geçtiğimiz günlerde ABD’de spot Ethereum ETF’lerine yönelik artan kurumsal ilgi de kripto piyasasında genel risk algısını olumlu etkiledi. Kurumsal sermayenin ana akım kripto varlıklara yönelmesi, perakende yatırımcıların da daha cesur pozisyonlar almasına katkı sağlıyor.

Sonuç olarak memecoin piyasasındaki son hareketlilik, tek başına bir balon işareti olarak görülmemeli. Artan hacim, Bitcoin’in güçlü seyri ve Solana ekosisteminin yeniden canlanması birlikte değerlendirildiğinde, bu yükseliş daha geniş bir piyasa dönüşümünün parçası olabilir. Ancak özellikle küçük ölçekli memecoinlerde volatilitenin yüksek kalacağı unutulmamalı ve yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Memecoinler Diriliyor 2026’da İzlenecek 4 Altcoin

4 Günde 12 Milyar Dolar: Bu Altcoin Kolundaki Sürpriz Ralli Herkesi Şaşırttı

Phoenix: Floki Rallisi Başladı Hedef Açık! PEPE, FLOKI, SHIB Analizleri

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri

Dogecoin mi PEPE mi? 2026’da Memecoin Piyasasının Lideri Kim Olacak?

Fartcoin Grafiğinde ABC Düzeltmesinin Satış Hedefi

POPCAT Manipülasyonu Hyperliquid’i Vurdu: 5 Milyon Dolar Buhar Oldu

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Herkes Başka Bir Şey Söylüyor, Bitcoin Hafta Sonu Kaç Dolar Olur?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Herkes Başka Bir Şey Söylüyor, Bitcoin Hafta Sonu Kaç Dolar Olur?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin Düşmeden Önce Uyarı Gelir mi? Haftanın Olayları ve Canlı Haberler Açık
BITCOIN Haberleri

Lost your password?