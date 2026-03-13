Trump Coin Fiyatı Göstere Göstere Katladı, Hedef Kaç Dolar?

12 Mart tarihinde paylaştığımız son dakika duyurusuyla fiyat yaklaşık yüzde 10 artmıştı ancak daha fazlasının mümkün olduğu açıktı. Önceki gala yemeği sırasında sürecin nasıl çalıştığından bahsedip bu konuda uyarmıştık. Peki Trump Coin yükselişini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yatırımcılar geç mi kaldı?

Trump Coin Yükselişi

En büyük Trump Coin balinaları için Nisan ayında düzenlenecek gala yemeği dün ilan edildi. Bunu son dakika olarak paylaşıp fiyatın gala yemeği tarihine kadar yükselmeye devam edebileceğinden bahsetmiştik.

Duyuruyla birlikte 3 dolara sıçrayan fiyat 2,9 dolar tabanına geri çekildi ve bugün yeniden yükselmeye başladı. 4,5 dolar hedefine kadar ulaşan ve günlük %55 kazanç elde eden Trump Coin uzun süreli düşüşün ardından göstere göstere bu daha büyük dipler bekleyenleri tuzağa düşürdü. Şimdilik 3,75 doları taban olarak oluştursa da önümüzdeki günlerde yeni zirveler görmemiz mümkün.

Buradaki senaryo muhtemelen önceki gala yemeğiyle benzer olacak. Yemek tarihine henüz çok süre olduğundan volatilite fazla olacaktır ve fiyat geniş aralıkta dalgalanır. Ancak neredeyse kesin olan şey yatırımcıların gala yemeği saatinin gelmesiyle başlatacağı satış olacak. Yemeğe katılmak için, yükseleceği için alım yapanlar gala saati geldiğinde hızla satıcı pozisyonuna geçip sığ likiditenin avantajından yararlanarak fiyatı çift haneli oranlarda düşürmek isteyecek.

Düşüş sürecini fırsata çevirmek isteyenler açığa satış pozisyonlarını aşırı biriktirirse burada bir tur short tasfiyesi için yükseliş görülebilir ancak olay soğuduğunda muhtemelen Trump Coin 3 dolarlı seviyelere dönmüş olacak.

Trump Coin Fiyat Hedefi

Yıl sonuna doğru ilerlerken Trump’ın ara seçimleri kaybetme potansiyeli daha fazla dillendirilecek. Eğer Trump seçmenleri ikna edecek hızlı ve büyük adımlar atmazsa faizlerin yüksek olduğu, İran ile uzun süreli savaşa girildiği ortamda seçimleri kazanma ihtimali oldukça zayıf. Bu durumun Trump Coin’deki karşılığının daha fazla düşüş olması muhtemel.

Fakat buna rağmen bu yılki gala heyecanıyla 25 Nisan tarihinden önce Trump Coin’in 4 doları destek olarak kazanıp 4,7 ve 5,75 dolar bandını test etmesi muhtemel. Eğer genel piyasa hissiyatı destekleyici olur ve İran savaşı 25 Nisan tarihine kadar çözülürse spekülatörlerin keyfine de bağlı olarak gala haftası veya ona yakın tarihte 9,65 dolara dayanan daha büyük bir zirve görebiliriz.

Ara seçimlerde Trump’ın bugünün şartlarında dezavantajlı olması, gala sonrası gelecek satışlar, faiz indirimlerinin gecikmesi gibi sebepleri üst üste koyarsak bu yıl 2,8 doların altında 1,5 dolardaki alt fitili dolduran bir mum görmemiz de şaşırtıcı olmaz.