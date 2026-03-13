Tether son bir yılda 5,3 milyar dolar gelirle kripto sektörünün zirvesinde

Kripto sektörü, son bir yılda ortaya çıkan gelir tablosuyla dikkat çekici bir resim çiziyor. Token Terminal tarafından izlenen 238 proje üzerinden elde edilen veriler, merkeziyetsiz protokoller ve zincir üstü uygulamalar yerine, en yüksek gelirin stabilcoin ihraççılarında toplandığını gösteriyor. Listenin başında, USDT’yi piyasaya süren Tether 5,3 milyar dolarlık yıllık geliriyle öne çıkarken, ikinci sırada yer alan Tron ise 3,3 milyar dolara ulaşarak aradaki farkı neredeyse ikiye katlamış durumda. Circle ise 2,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

Tether’ın gelir modelinin detayları

1994’te kurulan Tether Limited, USDT stabilcoiniyle tanınıyor ve kripto pazarında en yüksek arzı bulunduran stabilcoin sağlayıcısı konumunda. Şirketin gelirinin neredeyse tamamı, piyasadaki 185 milyar dolarlık USDT arzının rezervlerinde tuttuğu varlıklardan elde edilen faiz gelirlerinden oluşuyor. Bu rezervlerin büyük bölümünü ABD hazine bonoları ve kısa vadeli devlet tahvilleri oluşturuyor. Son bir yılda faiz getirisinin yüzde 4 ila 5 arasında değişmesi, doğrudan Tether’in kasasına ciddi bir gelir girmesini sağladı. USDT yatırımcıları ise bu getirilerden herhangi bir pay almıyor. Böylece Tether, gelirini doğrudan fon büyüklüğü ve piyasa faizlerine bağlı olarak, yüksek operasyonel maliyet olmadan elde edebiliyor.

Tether’in toplamda 5,3 milyar dolara ulaşan geliri, merkeziyetsiz protokollerde doğrudan kullanıcılardan elde edilen ücretler ile doğrudan karşılaştırıldığında ön plana çıkıyor. Haberde, Tether’in gelirinin tamamen kullanıcıların fonladığı rezervlerin getirisinden kaynaklanmasının, bu rakamların karşılaştırmasını karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.

Tron ve Circle’ın gelirlerinde benzerlikler

Tron, başta Asya piyasalarında olmak üzere USDT transferlerinin en yoğun biçimde gerçekleştiği blokzincir yapısı olarak öne çıkıyor. Geleneksel finansal yapılar yerine düşük maliyetli dolar transferi arayan kullanıcılar için Tron ağı öne çıkıyor. Yapılan transferlerden elde edilen işlem ücretleri, hem doğrulayıcılara hem de ağın genel gelir tablosuna katkı sağlıyor. Rakamlar incelendiğinde, Trondan gelen gelirin de önemli ölçüde USDT kullanımına dayandığı görülüyor. Sektöre kurumsal yaklaşımıyla bilinen Circle ise, USDC stabilcoinin rezervlerinden elde edilen getirilere ağırlık veriyor. Circle’ın geliri ile Tether arasındaki fark, hem USDC arzının daha küçük olmasından hem de rezerv bileşiminden kaynaklanıyor.

Stabilcoinler dışında gelir dağılımı

İlk üç sırada yer alan stabilcoin ve blokzincir projeleri hariç bırakıldığında, sektörde gelir dağılımının hala yoğun ancak daha dengeli bir profile sahip olduğu görülüyor. Hyperliquid, en fazla gelir üreten zincir üstü platformlar arasında 784,3 milyon dolar ile başı çekiyor. Özellikle geçen yıl içinde artan hacim nedeniyle dikkat çekiyor. Token lansmanlarından elde edilen işlem ücretleriyle pump.fun 411,8 milyon dolar gelir üretirken, Axiom Trade ise4568 milyon dolarla hızlı yükselen yeni platformlar arasında konumlanıyor. MakerDAO’dan yeniden markalanan Sky ve Ethena, sırasıyla DAI ve USDe işlem ücretlerinden önemli miktarda gelir topluyor. PancakeSwap ve Phantom da DEX işlem ücretleri ve cüzdan transfer ücretleriyle ilk onu tamamlıyor.

Genel olarak bakıldığında, 16 milyar dolarlık toplam sektör geliri, on yıl öncesiyle kıyaslandığında önemli bir gelişime işaret ediyor. Yine de sektörde gelirin büyük kısmı az sayıda isimde toplanmış durumda. Tether ve Tron’un toplam gelirdeki payı, ekosistemde ekonomik ağırlığın şu an nerede yoğunlaştığını net şekilde gösteriyor.