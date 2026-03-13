ABD Spot Kripto ETF’lerinde Kurumsal Alımlarla 125 Milyon Dolarlık Giriş

13 Mart’ta ABD’de işlem gören spot kripto ETF’lerine toplamda 124,89 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu gelişme, piyasada büyüyen stagflasyon endişeleri ve ABD ekonomisindeki zayıflık işaretleriyle beraber yaşanan yükselişe denk geldi. Özellikle gün içinde yaşanan rallinin arkasında, dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden BlackRock ve Fidelity’nin etkin alımlarının etkili olduğu belirtildi.

BlackRock ve Fidelity’den Yoğun Alım

Günün girişlerine bakıldığında, önde gelen iki varlık yönetim şirketinin baskın bir rol üstlendiği görülüyor. BlackRock’ın Bitcoin ETF ürünü seans boyunca 657 BTC karşılığı 46,1 milyon dolarlık alım yaptı ve buna ek olarak 9.118 Ethereum satın aldı. Aynı seansta, Fidelity’nin ETF’si 218 BTC ve 25.354 ETH ekleyerek Bitcoin ve Ethereum’a yaptığı toplam yatırımı 67,3 milyon dolara çıkardı. Gün sonunda BlackRock ve Fidelity’nin birlikte gerçekleştirdiği Bitcoin ile Ethereum alımları 132,1 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, XRP ve sıfır giriş-çıkış kaydedilen ürünler hesaba katıldığında toplam net ETF giriş miktarını da aşmış oldu.

Ethereum ETF Akışı Dikkat Çekti

13 Mart’ta Ethereum ETF’lerine 72,4 milyon dolarlık girişle rekor tazeledi ve bu rakam, Bitcoin ETF’lerindeki 53,8 milyon dolarlık girişin de üzerine çıktı. Kısa süre önce BlackRock tarafından yatırımcılara stake edilen Ethereum getirisi sunan iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) piyasaya sürülmüştü. ETHB, ilk işlem gününde 15,58 milyon dolarlık hacme ulaşarak kurumsal ilginin sinyallerini verdi. 13 Mart’taki yüksek giriş, ETHB lansmanının sonrasında daha geniş çerçevede Ethereum ürünlerine yönelik kurumsal ilginin arttığını ve fonların hem getirili, hem klasik spot Ethereum ETF’lerine yöneldiğini gösterdi.

XRP’deki Çıkışın Anlamı

Gün boyunca XRP ETF’lerinde 6,08 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti. Bu durum, XRP’nin spot piyasada yüzde 4,44’lük değer artışı yaşadığı seansla çelişti. Bu ayrışma konusunda yapılan değerlendirmelerde, bazı yatırımcıların fiyat yükselişinden faydalanarak ETF üzerinden kar realizasyonu yaptığı veya portföylerinde yeniden dengeleme yaptığı yorumu yapıldı. XRP tarafındaki bu çıkışların, genel toplam içindeki payı ise düşük kaldı.

Bu dönemde Solana ETF’lerine 3,9 milyon dolar, Chainlink ETF’lerine 328 bin dolar ve Polkadot ETF’lerine 544 bin dolar tutarında giriş sağlandı. Diğer yandan, Dogecoin, Litecoin, Avalanche ve HBAR ETF’lerinde herhangi bir hareket görülmedi.

Bütün bu veriler ışığında, 13 Mart’ta ABD merkezli spot kripto ETF’lerinde toplamda 124 milyon doları aşan kurumsal sermaye girişi gerçekleşti. Girişin ana kısmı, BlackRock ile Fidelity’nin hem Bitcoin hem de Ethereum tarafında koordineli ve yüksek hacimli alımlarıyla şekillendi.

Kripto piyasasında bu geniş ölçekli alım ilgisi, ABD’den gelen zayıf makroekonomik verilerin ve artan stagflasyon korkusunun finansal varlıklara olan ilgiyi güçlendirdiği bir döneme denk geldi.

ETF tarafında yaşanan kurumsal alımlar, piyasanın yeni bir adaptasyon sürecine doğru ivmelendiğine işaret ediyor. ETF savunucuları, kriptoya yönelik bu kurumsal ilginin daha geniş benimsenmeye önemli katkı sunduğuna işaret ediyor.