XRP’de hacim patladı, fiyat 1,20 dolara yaklaştı! Yükselişin devamında hangi seviyeler öne çıkıyor?

XRP, son dip seviyelerden başlattığı toparlanmayı son haftaların en güçlü alım iştahıyla sürdürdü. Fiyatın 1,14 ile 1,15 dolar bandının üzerine yeniden çıkması, son satış dalgasının ardından görülen en yüksek hacimle desteklendi. Bu görünüm, kısa süreli bir tepki yükselişinden çok, taban oluşturma çabasına işaret ediyor.

Kritik direnç aşıldı, gözler yeni eşiklerde

24 saatlik işlem döneminde XRP, 1,1503 dolardan 1,1866 dolara yükselerek yüzde 3’ten fazla değer kazandı. En dikkat çekici hareket, 14 Haziran saat 21.00 UTC seansında görüldü. Bu bölümde hacim 107,6 milyon XRP’ye çıkarak günlük ortalamanın dört katını aştı ve fiyatı 1,14 dolar civarındaki direncin üzerine taşıdı.

Yükseliş kapanışa kadar etkisini korudu. XRP kısa süreliğine 1,1928 dolara kadar çıktı, ardından 1,18 doların üzerinde dengelendi. Piyasada şimdi ilk destek olarak 1,18 dolar, daha güçlü destek olarak ise 1,14 ile 1,15 dolar aralığı izleniyor. Yukarıda ise 1,20 dolar psikolojik eşik olarak öne çıkarken, 1,27 ile 1,30 dolar bandı bir sonraki direnç alanı olarak değerlendiriliyor.

XRP için en önemli gelişme, son düşüş boyunca direnç görevi gören 1,14 ile 1,15 dolar bölgesinin yeniden kazanılması oldu. Bu alanın desteğe dönüşmesi, toparlanmanın kalıcılığı açısından yakından izleniyor.

Kurumsal ilgi ve büyük yatırımcı birikimi dikkat çekiyor

Verilere göre XRP bağlantılı borsa yatırım fonları toplamda yaklaşık 1,4 milyar dolar giriş çekti. Mayıs ayı, şu ana kadar kurumsal talebin en güçlü olduğu dönem olarak öne çıktı. Bu tablo, daha geniş piyasadaki zayıflığa rağmen XRP’ye yönelik ilginin korunduğunu gösteriyor.

Aynı dönemde 25 milyondan fazla XRP’nin borsalardan çekildiği aktarıldı. Bu eğilim, daha uzun vadeli yatırımcıların birikim yaptığına işaret ediyor. Yüksek miktarda XRP tutan büyük cüzdan adreslerinin rekor seviyeye ulaşması da düzeltme sürecinde büyük yatırımcıların pozisyon artırdığı görüşünü güçlendirdi.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir teknik gösterge olarak bilinir. RSI uyumsuzluğu ise fiyat yeni dipler denerken göstergenin bunu doğrulamaması durumunu anlatır ve kimi zaman satış baskısının zayıfladığına işaret edebilir.

Teknik görünümde toparlanma sinyalleri güçleniyor

Analistler, XRP 1,05 dolar destek bölgesini test ederken yükseliş yönlü RSI uyumsuzluğu oluştuğuna dikkat çekti. Bu yapı, çoğu zaman mevcut düşüş eğiliminin ivme kaybettiği dönemlerde görülüyor. Günlük momentum göstergelerindeki iyileşme de bu tabloyu destekliyor.

Buna karşın daha geniş düşüş trendinin tamamen sona erdiği yönünde net bir teyit henüz oluşmuş değil. Yine de fiyat hareketi artık sert satış baskısı altındaki bir varlık görünümü vermiyor. XRP’nin haftalar sonra ilk kez daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler üretmeye başlaması, piyasanın yön değiştirme ihtimalini gündeme taşıdı.

Kısa vadede toparlanmanın yapıcı seyrini koruması için fiyatın son kırılım bölgelerinin üzerinde kalması gerekiyor. XRP’nin yeniden 1,14 doların altına sarkması halinde yükseliş senaryosu zayıflayabilir ve son hareketin yalnızca kısa pozisyon kapanışlarından kaynaklanan geçici bir sıçrama olup olmadığı yeniden tartışılabilir.