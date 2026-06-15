Japonya Merkez Bankası’nın salı günkü faiz kararı öncesinde Bitcoin için oynaklık riski arttı

Bitcoin piyasasında bu hafta gözler, çoğu zaman olduğu gibi ABD Merkez Bankası yerine Japonya Merkez Bankası’nın salı günkü toplantısına çevrildi. Piyasa beklentisi, politika faizinin %0,75’ten %1’e çıkarılması yönünde şekillendi. Bu adım gerçekleşirse Japonya’da faiz oranı 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.

Yendeki pozisyon birikimi yakından izleniyor

Asıl dikkat çeken nokta ise faiz artışından çok, yen piyasasında biriken spekülatif kısa pozisyonlar oldu. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu verilerine göre kaldıraçlı fonların yende açtığı spekülatif kısa pozisyonlar, 9 Haziran’da sona eren haftada 115 bin kontratın üzerine çıktı. Bu seviye, Kasım 2017’den bu yana görülen en yüksek düzey olarak kayda geçti.

Bu işlemler, yenin zayıflamayı sürdüreceği beklentisine dayanıyor. Ancak Japonya Merkez Bankası beklenen faiz artışını yapar ve ilave sıkılaşma sinyali verirse, bu kısa pozisyonların hızla kapanması gündeme gelebilir. Böyle bir durumda yen güçlenebilir ve yen borçlanmasına dayalı taşıma işlemleri baskı altına girebilir.

Mini sözlük: Taşıma işlemi, düşük faizli bir para biriminde borçlanıp daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapılması anlamına gelir. Yen uzun süredir düşük faizli finansman aracı olarak kullanıldığı için bu işlemlerde öne çıkıyor.

Japonya Merkez Bankası’nın beklenen faiz artışına ek olarak daha sıkı bir duruş sinyali vermesi halinde, yendeki kısa pozisyonların çözülmesi ve bunun da riskli varlıklarda dalgalanmayı artırması bekleniyor.

Bitcoin için 2024 benzetmesi yapılıyor

Analistler, mevcut görünümün Temmuz 2024 sonundaki Japonya Merkez Bankası faiz artışı öncesindeki tabloya benzediğini belirtiyor. O dönemde de yende kısa pozisyonlar tarihi yüksek seviyelere çıkmıştı. Faiz artışının ardından bu pozisyonların hızla kapanması yenin sert biçimde değer kazanmasına yol açmış, bu süreç Wall Street, Japon Nikkei endeksi ve kripto para piyasasında belirgin oynaklık yaratmıştı.

Söz konusu kararın ardından Bitcoin yaklaşık 65.000 dolardan 50.000 dolara bir hafta içinde gerilemişti. Bu nedenle yatırımcılar, salı günkü toplantıda yalnızca faiz artışına değil, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda’nın vereceği mesajlara da odaklanmış durumda. Kazuo Ueda, 2023’ten bu yana Japonya Merkez Bankası’nın başkanlık görevini yürütüyor.

Ueda’nın temkinli bir ton benimsemesi halinde piyasaların kararı sınırlı tepkiyle karşılaması mümkün görülürken, daha hızlı ya da %1’in üzerine uzanabilecek bir sıkılaşma işareti verilmesi durumunda finansal piyasalarda huzursuzluk artabilir.

Daha sert sıkılaşma sinyali riskli varlıkları etkileyebilir

Yenin hızla güçlenmesi, yıllardır küresel hisse senetleri ve tahvil piyasalarını desteklediği düşünülen taşıma işlemlerinin çözülmesine neden olabilir. Bazı piyasa gözlemcileri, aynı likidite yapısının kripto varlıklara da dolaylı destek sağladığını değerlendiriyor.

Bu nedenle Japonya’dan gelecek daha sert bir sıkılaşma mesajı, finansal piyasalarda geniş çaplı dalgalanma yaratabilir. Likidite değişimlerine tarihsel olarak daha hassas tepki veren kripto varlıklar içinde Bitcoin’in en sert etkilenen araçlardan biri olabileceği ifade ediliyor.