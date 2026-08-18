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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de sıkışan bantlar, sert fiyat hareketi olasılığını artırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin'de Eylül 2023'ten bu yana en sıkı Bollinger bant sıkışması oluştu.
  • 📊 $DOGE 0.07037 dolarda kalırken üst eşik 0.07126, alt destek 0.06876 dolar oldu.
  • 💹 Açık pozisyon büyüklüğü 1.2 milyar dolara ulaşırken vadeli piyasalarda kaldıraçlı birikim sürdü.
  • 🧭 Yön için fiyat kırılımının yanında işlem hacmi ve piyasa katılımı da belirleyici olacak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Dogecoin, daralan işlem aralığı ve zayıflayan oynaklıkla teknik açıdan dikkat çeken bir döneme girdi. Yazı hazırlanırken DOGE 0.07037 dolardan işlem gördü ve son 24 saatte %1.11 yükseldi. Buna karşın fiyat, son günlerde oluşan bandın orta bölgesine yakın seyretmeyi sürdürdü.

İçindekiler
1 Bollinger bantlarında daralma öne çıktı
2 Vadeli piyasalarda pozisyon birikimi izleniyor
3 Yön için hacim ve katılım belirleyici olacak

Bollinger bantlarında daralma öne çıktı

TradingView verilerine göre Dogecoin, Bollinger bantlarının orta çizgisi olan 0.07001 dolar çevresinde hareket ediyor. Üst bant 0.07126 dolar, alt bant ise 0.06876 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu yapı, fiyat oynaklığında belirgin bir düşüşe işaret ediyor ve piyasada sıkışmanın arttığını gösteriyor.

Teknik görünümde 0.07126 doların üzerindeki bir kırılma, yukarı yönlü ivmenin güçlenebileceğine dair ilk sinyal olarak izleniyor. Buna karşılık 0.06876 doların altına sarkılması, mevcut sıkışma yapısını zayıflatabilir ve aşağı yönlü hareket riskini artırabilir.

Ali Charts, Dogecoin’de Eylül 2023’ten bu yana en sıkı Bollinger bant sıkışmasının görüldüğünü, bu tür aşırı daralmaların ise genellikle güçlü bir fiyat hareketinin yaklaşabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

CoinGlass verileri, ağustosta DOGE işlemlerinin canlı kaldığını gösteriyor. Günlük hacim, ayın başındaki güçlü sıçramaların altında kalsa da piyasanın tamamen durulmadığı görülüyor. Analistler, olası bir kırılmanın kalıcı sayılabilmesi için işlem hacminde de belirgin destek gerektiğine dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Bollinger bantları, fiyatın ortalama etrafındaki dalgalanmasını ölçen teknik analiz aracıdır. Bantların daralması genellikle oynaklığın düştüğünü, ardından daha sert bir yönlü hareketin gelebileceğini gösterir.

Vadeli piyasalarda pozisyon birikimi izleniyor

CoinGlass grafiğine göre Dogecoin’de açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 1.2 milyar dolar seviyesinde. Fiyat 0.07 dolar çevresinde sıkışık kalırken açık pozisyonların yüksek seyretmesi, vadeli piyasalarda kaldıraçlı konumlanmanın arttığını düşündürüyor. CoinGlass, kripto türev verileri sunan bir piyasa izleme platformu olarak biliniyor.

GöstergeSeviyeÖnemi
DOGE fiyatı0.07037 dolarBandın orta bölgesine yakın seyir
Üst Bollinger bandı0.07126 dolarYukarı yönlü kırılım eşiği
Alt Bollinger bandı0.06876 dolarAşağı yönlü risk için ana referans
Açık pozisyon1.2 milyar dolarKaldıraçlı işlem yoğunluğu

Fiyatın dar bir aralıkta kalmasına rağmen açık pozisyonların yükselmesi, piyasada bir yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Direncin aşılması halinde mevcut pozisyonlanma yükselişi hızlandırabilir. Destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda ise aynı birikim bu kez oynaklığı sert biçimde artırabilir.

Mevcut teknik tablo, fiyatın hangi yöne kırılacağını tek başına göstermiyor. Ancak 0.07126 doların üzerinde kalıcı bir hareket, yükseliş eğilimini güçlendirebilir; 0.06876 doların altındaki seyir ise baskıyı artırabilir.

Yön için hacim ve katılım belirleyici olacak

Piyasadaki sıkışma, tek başına yukarı ya da aşağı yönü garanti etmiyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca fiyat seviyelerini değil, işlem hacmini, türev piyasalardaki konumlanmayı ve genel piyasa duyarlılığını da birlikte izliyor. Özellikle kaldıraçlı işlemlerin yoğun olduğu dönemlerde küçük fiyat hareketleri daha geniş dalgalanmalara dönüşebiliyor.

Kısa vadede 0.07126 dolar seviyesi yukarı yönlü denemeler için ilk önemli eşik olarak öne çıkarken, 0.06876 dolar seviyesi aşağı yönlü senaryoda temel destek alanı olarak izleniyor. Fiyat bu dar aralığın dışına kalıcı biçimde çıkarsa, Dogecoin’de oynaklığın yeniden hız kazanması beklenebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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