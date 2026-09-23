Dogecoin 0,10 doların üzerine çıkarak 0,12 dolar hedefini güçlendirdi

Dogecoin, son 24 saatte %1,84 yükselerek 0,10 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Fiyatın 0,08 dolar bölgesinden toparlanması, uzun süredir devam eden düşüş eğiliminin zayıflayıp zayıflamadığına ilişkin beklentileri yeniden öne taşıdı.

Teknik görünümde kritik eşik

Haftalık grafikte aşağı yönlü trend çizgisinin aşılması, Dogecoin açısından teknik yapıda dikkat çeken bir değişime işaret ediyor. Varlık, bu kırılmanın ardından 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Analist Sheldon Diedericks, piyasanın bir sonraki teyidi geri çekilmelerde bu seviyelerin korunmasıyla arayacağını belirtiyor.

Sheldon Diedericks, haftalık düşüş trend çizgisinin aşılmasının ve 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edilmesinin, Dogecoin için daha geniş çaplı toparlanmanın temel işaretleri arasında yer aldığını vurguluyor.

Alıcıların kontrolü koruması halinde 0,12 dolar seviyesi kısa vadede yeniden gündeme gelebilir. Daha yukarıda ise 0,15 ile 0,16 dolar aralığı güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor. Buna karşılık fiyatın kırılan alanın altına dönmesi, mevcut toparlanma yapısını zayıflatabilir.

Haftalık kapanış belirleyici olabilir

Bir diğer teknik gösterge olan haftalık SuperTrend de yön değişimi sinyali vermeye yaklaştı. Gösterge tarafındaki direnç 0,095 ile 0,10 dolar bandında bulunuyor. Analist Cantonese Cat, Dogecoin’in 0,065 ile 0,07 dolar bölgesinden toparlandığını ve 0,10 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmasının haftalık görünümü daha da güçlendirebileceğini aktarıyor.

Cantonese Cat, haftalık mum kapanışının 0,10 dolar çevresindeki SuperTrend direncinin üzerinde gerçekleşmesi durumunda 0,11 ve 0,12 dolar seviyelerinin daha güçlü biçimde izlenebileceğine dikkat çekiyor.

Bununla birlikte haftalık mum kapanışı henüz gerçekleşmediği için teknik teyit tamamlanmış değil. Olası bir geri çekilmede 0,085 ile 0,08 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. 0,07 dolar çevresindeki son tabanın kaybedilmesi ise toparlanmanın zamana yayılmasına neden olabilir.

Kısa vadede birikim bölgesi aşıldı

Zincir üstü analist CW’nin paylaştığı görünüme göre Dogecoin, 0,097 ile 0,102 dolar arasında şekillenen kısa vadeli birikim alanının üzerine çıktı. Fiyatın 0,102 doların üstüne taşınarak 0,104 dolara yönelmesi, alıcıların kısa vadede yeniden ağırlık kazandığını gösteriyor. Bu yapının korunması, 0,11 doların ardından 0,12 dolar hedefini destekleyebilir.

Teknik seviyelerin yakından izlendiği bu tür dönemlerde piyasa ilgisi yalnızca Dogecoin ile sınırlı kalmıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Aşağı yönlü senaryoda ise 0,097 doların altına dönüş, kırılmanın gücünü azaltabilir ve fiyatı yeniden yatay bir banda itebilir. Kısa vadeli görünümde 0,10 dolar çevresindeki tutunma, piyasanın yönü açısından ana referans olmaya devam ediyor.