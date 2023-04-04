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  •   Dogecoin İçin 1 Dolar Vakti Mi? 30 Nisan İçin Bitcoin Tahmini! Yanılmayan Makineler Son Sözünü Söyledi!

Dogecoin İçin 1 Dolar Vakti Mi? 30 Nisan İçin Bitcoin Tahmini! Yanılmayan Makineler Son Sözünü Söyledi!

Twitter hamlesiyle birlikte gelen Dogecoin'in muhteşem yükselişinin ardından gözler yeniden 1 dolar seviyesine çevrilmiş görünüyor.
15:30
4 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Twitter (NYSE: TWTR) CEO’su Elon Musk’ın ana sayfasındaki sosyal medya uygulaması logosunu mavi kuştan Dogecoin (DOGE) resmine değiştirmesinin ardından, köpek meme kripto para biriminin fiyatı 3 Nisan Pazartesi günü yaklaşık %30 arttı.

Dogecoin Fiyat Tahmini

Dogecoin’in fiyatı 4 Nisan’a kadar biraz dengelendi, ancak 24 saat içinde yaklaşık %29 artarak token başına 0.1 doların üzerinde işlem görmeye başladı ve Şubat başından bu yana en yüksek fiyatına ulaştı. Köpek temalı kripto paranın etrafındaki heyecanla birlikte, kripto trader’ları ve yatırımcılar artık Elon Musk’ın favori kripto para birimi için grafiklerde daha fazla büyüme olduğunu gösteren göstergeleri dikkatle izliyorlar.

Konu hakkında kripto takip platformu PricePredictions’taki makine öğrenimi algoritmalarına danışıldı. Yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan algoritmalar, 4 Nisan’da alınan en son verilere göre DOGE’nin 30 Nisan 2023’te 0,103899 dolardan işlem göreceğini öngörüyor.

Meme coin’in yazım saatindeki 0,09952 dolarlık fiyatından %6,12’lik bir artışı temsil eden bu tahmin, hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), Bollinger Bantları (BB), göreceli güç endeksi (RSI), ortalama gerçek aralık (ATR) ve diğerleri gibi teknik analiz (TA) göstergelerine dayanıyor.

Dogecoin teknik analizine göre, kısa vadede uzun vadede yükseliş eğiliminde; bu nedenle, DOGE fiyatının önümüzdeki yedi gün içinde 0.0025 dolar artarak 11 Nisan’a kadar 0.10176 dolara ulaşması ihtimal dahilinde olabilir.

DOGE Fiyat Analizi

Halihazırda Dogecoin 0,099 dolar fiyattan işlem görmekte olup, gün içinde %24,7’lik bir artış ve bir önceki hafta boyunca %35,95’lik daha önemli bir kazanç kaydetmiş durumda. Son veriler, DOGE’nin önceki 24 saat içinde piyasa değerine 3 milyar doların üzerinde ve geçen hafta neredeyse 4 milyar dolar eklediğini gösteriyor.

Bu arada, finans ve kripto izleme sitelerinden alınan verilere göre bir günlük göstergelerdeki DOGE duyarlılığı yükselişte. Yani, özeti, osilatörlerin sekizde nötr ve 14’te güçlü alım bölgesinde hareketli ortalamalara işaret etmesinden kaynaklanan 16’da güçlü bir alım öneriyor.

Son olarak, Elon Musk Twitter’da bu hamleyi yapmadan önce, bazı analistler DOGE’yi birikim nedeniyle bu hafta izlenecek bir kripto olarak ve geliştiricilerinin kısa süre önce QR kodları, diğer diller, mesaj imzalama ve Windows yapıları için destek gibi bir dizi ek yükseltmeyi duyurmasının ardından büyüme potansiyeline sahip olduğu için bu ay 0,10 doların altında izlenecek bir kripto paralardan birisi olarak nitelendirmişti.

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