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  •   Son Dakika: Yatırımcılar Cüzdanlarını Kontrol Etmeli! Fiyat Bir Anda Uçtu! Twitter’dan İnanılmaz Dogecoin Hamlesi!

Son Dakika: Yatırımcılar Cüzdanlarını Kontrol Etmeli! Fiyat Bir Anda Uçtu! Twitter’dan İnanılmaz Dogecoin Hamlesi!

Geçtiğimiz dakikalarda gerçekleşen bir olay tüm kripto para dünyasını heyecanlandırmış görünüyor. Twitter simgesini Dogecoin ile değiştirdi.
20:48
3 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Twitter’da geçtiğimiz dakikalarda kullanıcıların dikkatini çeken bir yenilik yaşandı ve bu durum kullanıcıların gözlerinden kaçmadı. Yapılan bu yenilik Elon Musk’ın Dogecoin sevgisini tekrar gündeme getirecek gibi duruyor. Twitter simgesinin Dogecoin sembolü ile değişmesi bir anda şaşkınlık ve heyecan yaratmış gibi duruyor.

Twitter’da Dogecoin Rüzgarı

Kripto para birimi Dogecoin’i (DOGE) temsil eden Shiba Inu, şirketin yaptığı büyük bir yenilikle beraber sosyal medya devi olan Twitter’ı ele geçirdi. Çok sayıda kullanıcı, popüler Japon evcil hayvanı Shiba Inu’nun, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi varsayılan yükleme görüntüsü ve ana logo olarak mavi kuş yerine geçtiğini bildirdi.

Sosyal medyada kullanıcılar yeni Dogecoin Twitter logosu hakkında spekülasyonlar yapıyor. Birçoğu bunun kötü bir şekilde uygulanan geç bir Nisan şakası şakasının parçası olabileceğine inanıyor. Anonim bir kullanıcı şunları söyledi:

Doge nedense Twitter’da görünüyor ve bunun sadece 3 gün süren bir 1 Nisan şakası olması gerektiğini varsayabilirim çünkü artık kimse sitenin nasıl çalıştığını bilmiyor. Ayrıca retweetler de artık bozuk olabilir mi? Görünüşe göre retweet olarak gösterilmiyorlar mı? Muhtemelen aptal köpek simgesini uygulamak için bunu kırdı, artık bilmiyorum.

Dogecoin Yatırımcıları Spekülasyonların Peşinde

Elde edilen son veriler, Dogecoin’in bugünkü işlem döneminde %20’lik bir yükseliş gördüğünü gösteriyor. Piyasanın geri kalanı yatay hareket ederken, para DOGE’ye akarak fiyatını 0,097 dolarlık kritik direnç seviyesinin üzerine çıkardı.

Elon Musk Twitter’ı satın almadan önce bile, trader’lar DOGE ve kimsenin beklentilerinin ötesinde trend olma kapasitesi hakkında spekülasyon yapıyordu. Musk sosyal medyanın CEO’luğunu devraldığında, kripto para birimiyle daha fazla entegrasyon sözü verdi.

Bu nedenle, yeni Twitter logosu olarak DOGE, meme kralını sosyal medyanın kripto yeteneklerinin merkez sahnesine yerleştirmek için daha büyük bir stratejinin parçası olabilir. Piyasa katılımcıları, en azından, daha fazla ivme için işlem yapıyormuş gibi görünüyor. DOGE’nin fiyat hareketlerini takip eden takma isimli bir trader, DOGE’nin mevcut trendini sürdürme potansiyeli hakkında şunları söyledi:

Elon veya Twitter resmi hesapları çıkıp bu konuda oldukça olumlu bir şey söylerse yeniden hareketlenebilir. Bir sonraki adımınız muhtemelen bu ikisini takip etmek ve Doge ile ilgili her şeye dikkat etmek olacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken Dogecoin fiyatı 0.07 dolardan bir anda 0.1 dolar seviyesine yükseldi ve uzun süredir elde edilememiş olan bir seviyeyi yeniden kazandı. Tüm bunlar olurken fiyatın hangi noktaya gidebileceği ise merak konusu olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.

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