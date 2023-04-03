Dünyaca ünlü içerik üreticisi MrBeast boğaya hazır mı? Bakın ünlü Youtuber milyon dolarlar değerinde olan çantasında neler tutuyor.

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MrBeast olarak da bilinen Jimmy Donaldson, pahalı yapımlara odaklanan bir video türü başlatmasıyla tanınan popüler bir Amerikalı YouTuber ve yakın zamanda 1.000 kişinin görme yetisini geri kazandırmak için katarakt ameliyatını finanse ederek manşetlere çıkan bir hayırsever, aynı zamanda kripto para birimlerinde hevesli bir yatırımcı.

Çevresindeki çeşitli gelişmeler ve kamuoyuna yaptığı yorumlar dikkate alındığında, MrBeast’in Gary Vaynerchuk’un VeeFriends adlı NFT’lerin bir kısmına sahip olmasının yanı sıra, iki yıl önce evi soyulduğunda neredeyse kaybettiği Bitcoin’in de (BTC) en az 2 milyon dolar olduğu ifade etmişti.

MrBeast’in Kripto Varlıkları

Donaldson, Flagrant adlı YouTube kanalına verdiği son röportajda, Bitcoin’de kesinlikle milyonlar kaybettiğini düşündüğü zamanın hikayesini anlattı çünkü kripto cüzdanının özel anahtarını dizüstü bilgisayarının hemen yanında yazılı tutuyordu. Hırsızlık sırasında çalınan şeylerden biri de bu olmuştu. Mucizevi bir şekilde, hırsız bir servetin bu bariz anahtarını fark etmemiş gibi görünüyordu.

O soyguncu tam bir geri zekalı. Orada duran Bitcoin yerine televizyonumu, battaniyemi çalmakla meşguldü.

Eylül 2021’de YouTuber, IMPAULSIVE kanalı için yaptığı bir konuşma sırasında sosyal medya kişiliği Logan Paul’e, o yılın başlarında sekiz CryptoPunk NFT satın aldığını ve bunların sonraki satışlarından yaklaşık 20-30 kat yatırım getirisi elde ettiğini iddia ettiğini söyledi. Elde ettiği geliri Gary Vaynerchuk’un VeeFriends şirketine yönlendirmişti.

Ayrıca, henüz kendi içerik oluşturucu token’larını piyasaya sürmemiş olsa da, token’laştırılmış bir ekonomiyle içerik oluşturucudan para kazanma konusunda devrim yaratma amacıyla influencer’lara tek tıklamayla NFT oluşturma ve para kazanma olanağı sunan merkezi olmayan bir finans (DeFi) pazarı ve YouTube eklentisi olan Xcademy’nin XCAD Network’üne (XCAD) de yatırım yapmıştı.

MrBeast ayrıca kripto ticaret platformu Coinbase ile bir ortaklığa girerek her kullanıcının promosyon kodunu kullanarak ücretsiz olarak 10 dolar değerinde Bitcoin kazanmasına ve promosyon süresi boyunca 100.000 dolar değerinde Bitcoin kazanma şansı elde etmesine olanak sağladı.

Kripto Promosyonlarında Sıkıntılar

Bununla birlikte Donaldson, değeri düşen ve bir aldatmaca olmakla suçlanan Refinable (FINE) adlı bir kripto projesini destekleyerek başını belaya sokmuştu. Eleştiriler, eski boksör Floyd Mayweather Jr. ve eski basketbolcu Paul Pierce ile birlikte EthereumMax’in (EMAX) tanıtımı nedeniyle suçlamalarla karşı karşıya kalan sosyetik Kim Kardashian’a yönelik son suçlamalara benziyor.

Bu arada MrBeast, yukarıda adı geçen yıldızların yanı sıra eski Ultimate Fighting Championship (UFC) iki bölümlü şampiyon Conor McGregor, eski UFC ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou, Hollywood aktörü Matt Damon, Amerikalı rapçi Snoop Dogg ve futbol yıldızı Cristiano Ronaldo gibi kripto saflarında yer alan birçok etkileyici ve ünlüden sadece biri.