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Nisan ayının üçüncü günündeyiz ve Ocak, Şubat, Mart aylarında yaşananlar yatırımcıları fazlasıyla heyecanlandırıyor. Üç ay üst üste güçlü Bitcoin ve altcoin rallileri gördük. Nisan ayının geçmiş performansına baktığımızda genellikle yükselişlere ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Peki uzmanların bu ay için favori altcoinleri hangileri?

Nisan 2023 Altcoin Sepeti

Altcoin Daily analistleri kripto para piyasalarının güncel görünümüne dair bir değerlendirme hazırladı. Burada en dikkat çekici bölüm Nisan ayında ralli potansiyeli yüksek 5 altcoin hakkındaydı. Altcoin Daily’nin Nisan 2023 için öngördüğü fırsat altcoinleri sırasıyla inceleyelim.

Ethereum (ETH)

İlk sırada altcoin kralı var. Shapella ve Shanghai yükseltmeleri sebebiyle bu ay ETH için yükseliş getirebilir. 12 Nisan tarihinde ilk yükseltme gerçekleşecek. Yükseltme, ETH stake edenlerin stake ettikleri tokenları kısıtlama olmaksızın geri çekmelerine olanak tanıyacak. Bu nedenle, daha fazla kullanıcının ETH tokenlarını stake etmeye istekli olacağı ve ETH için dolaşım arzının azalacağı düşünülüyor.

Ancak kısa vadede açılan kilitler anlık satışlara neden olabilir.

EOS Coin

Analist, EOS‘ta EVM lansmanını Nisan ayında kripto endüstrisinde bir başka önemli olay olarak belirtti. Lansman 14 Nisan 2023 için planlandı ve EOS protokolünü Ethereum ağı ile birlikte çalışabilir hale getirecek. Ev sahibi, projeden daha fazlasını bekleyen kullanıcılardan gelen genel bir hayal kırıklığı hissinin ardından EOS’taki yükseltmenin ağdaki coşkuyu yeniden artırması bekleniyor.

Fetch (FET)

Yapay zeka odaklı kripto projesi Kasım ayı sonundan bu yana hızla değer kazanıyor. Aldığı son 40 milyon dolarlık yatırım ardından Altcoin Daily’nin Nisan ayı için en iyi 5 kripto listesine de girdi. 2023’te güçlü bir yapay zeka anlatısı var ve Fetch yapay zeka araçlarıyla bu coşkudan daha fazla istifade edebilir.

PancakeSwap

Popüler DeFi platformu bugün versiyon 3’e geçiş yapıyor. Altcoin Daily sunucusu bunu büyük bir güncelleme olarak değerlendiriyor. Proje halihazırda piyasa değerine göre en iyi DEX tokenleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Aynı zamanda emsalleri arasında Ethereum tabanlı olmayan tek DEX tokenidir. CEX’lerin ateş altında kalmasıyla birlikte, DeFi projelerine ilgi artabilir.

Ekibe göre bu güncelleme orta vadede fiyata ciddi katkı sağlayacak.

MultiversX (EGLD)

Son sırada eski adı Elrond olan MultiversX var. 12 Nisan 2023’te, MultiversX ekosistemindeki en iyi DApp’lerden ikisi olan UTRUST ve Twispay, XMoney olmak için birleşecek. Ayın ilerleyen günlerinde, 26 Nisan’da, bir başka büyük DApp olan XFabric ağda yayına girecek. Metaverse coşkusu azalsa da bu adımların popüler altcoine fayda sağlaması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.