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  •   Tam Tamına 13,4 Milyar Dolar! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı! Bitcoin Nisan Hedefi!

Tam Tamına 13,4 Milyar Dolar! Kripto Para Yatırımcıları Heyecanlı! Bitcoin Nisan Hedefi!

Kral kripto para birimi için beklenti ne? Yatırımcıların izlemesi gereken seviyeler neler? 13,4 milyar doların gizemi ve daha fazlası.
18:00
3 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son veriler piyasalara dair olumsuz hissiyatı dağıtabilecek cinstendi. 2023 ilk çeyrek geçtiğimiz yıla göre oldukça iyiydi. Ancak son yaşanan gelişmeler Nisan ayında Bitcoin’in alışıldık aylık rallilerini yapamayacağı hissiyatını yatırımcılar arasında yaydı. Peki bu olumsuzlar neler ve piyasaları nasıl etkileyecek? 13,4 milyar dolar ne anlama geliyor?

Kripto Para Haberleri

Yeni bir raporda IntoTheBlock, Bitcoin ve Ethereum’un uzun vadeli yatırımcılarının 2023’ün ilk çeyreğinde dijital varlıklara olan maruziyetlerini önemli ölçüde artırdığını ve bunun tarihsel olarak bu varlıkların BTC ve ETH tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşana kadar muhtemelen satış yapmayacakları anlamına gelebileceğini söylüyor.

“Hodler’ların sahip olduğu Bitcoin ve Ether miktarı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam ediyor.

Bir yıldan uzun süredir varlık bulunduran adresler, 2023 yılında varlıklarını sırasıyla 13,4 milyar dolar ve 4,7 milyar dolar Bitcoin ve Ether artırdı. Önceki boğa piyasalarının tarihi tekrarlanırsa, bu adreslerin önceki tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşana kadar satış yapması pek olası değildir.”

Bitcoin Nisan Ayı Hedefi

IntoTheBlock 2023’ün ikinci çeyreği, ETH’nin yaklaşan Şangay yükseltmesi ve BTC’nin kripto döngülerinin arkasındaki bir güç olarak görülen bir sonraki halving döngüsü gibi önde gelen iki dijital varlık için potansiyel katalizörleri barındırabilir. IntoTheBlock, ETH’nin yükseltilmesinin, stake çekme işlemlerinin eklenmesi nedeniyle kısa vadeli satış baskısına neden olabileceğini, ancak uzun vadede, daha fazla kullanıcıyı stake etmeye teşvik ettiği için yükselişi destekleyeceğini söylüyor.

Firma ayrıca yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum için kilit fiyat seviyelerini takip etmeleri gerektiğini söylüyor. IntoTheBlock’a göre, yatırımcılar 27.000 dolar maliyetle yaklaşık 17 milyar dolar BTC tutuyor. Fiyatların bu seviyeyi aşması halinde, Bitcoin ve Ether için 24.500 ve 1.500 dolara kadar düşüş gelebilir.

ABD’nin sattığı Bitcoin’ler, artan petrol fiyatı, düşüşünü yavaşlatan enflasyon, devam eden faiz artışları, kripto şirketlerine artan baskı ve daha onlarca olumsuzluğa rağmen kripto para kralı 28.000 doların üstünde alıcı buluyor. Bu seviyelerden yaşayacağı düşüşe 50 farklı gerekçe sayılabilir. Ancak Bitcoin sürekli düşüş dönemini artık geride bırakmış olabilir. 2023 yılının ilk yarısı bittiğinde bunun gerçekten oluş olmadığını göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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