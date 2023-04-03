Bitcoin ile arasında sıkı bir bağ bulunan bu altcoin'de fiyat hareketlenmeye başladı. Peki altcoin'in değeri 130 dolara tekrar yükselecek mi?

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Bitcoin Cash (BCH) Mart ortasında 140 dolardan geriledi ve Mart sonunda 116,5 dolara ulaştı. Bundan sonra, boğalar son birkaç gündeki kayıplarını telafi etmeyi hedeflerken BCH’nin fiyat hareketi sürekli olarak yükselen bir çizginin üzerinde kaldı. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli engeller ve seviyeler bulunuyor.

Yazım zamanında, Bitcoin (BTC) 28.000 doların hemen altına düşmüştü ancak fiyat seviyesini geri kazanmaya da kararlı görünüyordu. 28.000 dolara geri dönüş ve sonrasında yaşanacak bir artış, BCH’yi yukarı yönlü hareketinde yolundaki engelleri aşmaya itebilir.

Boğalar Engelleri Aşabilir Mi?

Mart sonunda RSI (Göreceli Güç Endeksi) aşırı satım bölgesinden geriledi ancak yazım saatine kadar neredeyse nötrdü. Bu, alım baskısının arttığını ancak daha sonra BTC’nin 28.000 dolardan geri çekilmesi nedeniyle yavaşladığını gösteriyor.

Öte yandan, OBV (Denge Hacmi) düştü ancak daha sonrasında bir artış da gösterdi. BTC’nin 28.000 doları geri kazanması durumunda işlem hacimlerinde olası bir artışa işaret ediyor olabilir. Bu nedenle, BTC 28.000 doları geri kazanabilirse, BCH 200 MA’daki (Hareketli Ortalama) engelleri 125 dolar ve 127.5 dolarda aşabilir. 127,5 doların üzerindeki bir kapanış, özellikle BTC 29.000 dolara çıkarsa, boğaları 130 doları yeniden test etmeye veya ötesine geçmeye yönlendirebilir. Yükselen trend çizgisinin altında bir kapanış, artan satış baskısını çekebilir ve yapıyı düşüşe çevirebilir. BCH’nin 116 dolar destek seviyesini yeniden test etmek için düştüğü ise görülebilir.

Bitcoin Cash Grafiğinde Negatiflik!

Santiment’e göre, fonlama oranı son birkaç günde rahatsız edici derecede negatif kaldı ve bu durum güçlü bir toparlanmayı engelleyebilir.

Performans açısından bakıldığında, yazım saatine göre 90 günlük pozitif MVRV’nin (Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere Oranı) de gösterdiği üzere, üç aylık sahipleri aylık sahiplerinden daha iyi performans göstermişti. Yazım sırasında 30 günlük MVRV negatifti ve bu da aylık sahiplerin yazım saatine kadar zararda olduğunu gösteriyordu.

Sonuç olarak, BTC’nin 28.000 dolar seviyesini geri kazanması halinde, öncü kripto para ile güçlü pozitif korelasyonu göz önüne alındığında BCH yükselebilir. Bu nedenle, yatırımcılar daha fazla kârlı hamleler yapmak adına BTC fiyat hareketlerini takip etmeyi de unutmamalı.