Kripto paralar denilince akla ilk gelen isimler analistler oluyor. Bu 5 analist ise Bitcoin, Ethereum Ve XRP fiyatlarını doğru tahmin etti.

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Bu beş analist Mart ayında kripto piyasası, özellikle de Bitcoin (BTC) fiyatı, Ethereum (ETH) fiyatı ve Ripple (XRP) fiyatı için doğru tahminlerde bulundu. Kripto para piyasası hareketlerini tahmin etmek, yüksek volatilitesi ve bazen makroekonomik olaylarla ilişkisiz hareket etmesi nedeniyle zor bir iş olabilir. Ancak bu beş analist, Twitter’da Bitcoin, Ethereum ve XRP için doğru tahminler yayınlayarak bunu mükemmel bir şekilde yapmayı başardı.

Bitcoin (BTC) Öncülük Ediyor

İki teknik analist Bitcoin fiyat hareketini tahmin etmede başarılı oldu. IncomeSharks, 10 Mart’ta 20.000 doların altındaki düşük seviyeleri satın aldı ve şu anda %30’dan fazla kârda. Satın almanın nedeni CME boşluğuydu. Öte yandan, @XForceGlobal BTC düşüşünü mükemmel bir şekilde tahmin etmek için Elliott Dalga Teorisini kullandı. Ek olarak, zincir içi analist Will Clemente, volatilitenin 10 Mart düşüşünden hemen önce geri döneceğini tahmin etmek için açık faizi kullandı. Ancak, hareketliliğin yönünü belirtmemişti.

13-20 Mart tarihlerinde, Bitcoin fiyatı Mart ayında üç yıldan uzun bir sürenin en yükseliş haftasını %27 artışla kapattı. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana uzun vadeli alçalan direnç hattından kırılımı ve yeniden testi doğruladı. Ayrıca, haftalık RSI’ın kararlı bir şekilde 50’nin üzerine çıkmasına neden oldu.

Sonuç olarak, Bitcoin 24.800 doların altında bir haftalık kapanışa ulaşmadığı sürece trend yükseliş eğilimini koruyor olacak ve bu da daha sonrasında 20.000 dolara doğru keskin bir düşüşü tetikleyebilir. Mevcut haliyle, en olası fiyat tahmini 32.000 dolarlık bir sonraki dirence doğru bir artış olabilir.

Ripple XRP Fiyatı Büyük Yükseliş Hareketine Başladı

Kripto trader’ı @cvotrades, Ripple fiyat kırılmasını mükemmel bir şekilde tahmin etmek için hem fiyat hareketinde hem de RSI’da basit direnç çizgileri kullandı. XRP token fiyatı Mart ayının ikinci haftasında uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıkarken, haftalık RSI 50’nin üzerine çıktı (yeşil simge). Bunların her ikisi de yükseliş eğiliminin işaretleri olarak kabul edilir.

Geçtiğimiz 24 saat boyunca XRP fiyatı 0,565 dolar direnç alanına ulaştı. Eğer kırılırsa, fiyat 0,925 dolara yükselebilir. Ancak, ralli ivme kaybederse, Ripple fiyatı 0,420 dolar ile en yakın desteğe düşebilir.

Ethereum (ETH) Ayı Ayrışmasının Ardından Düştü

Ünlü kripto analisti @Coldblooadshill, Ethereum fiyat hareketini tahmin eden kişiydi. 8-10 Mart’taki Ethereum düşüşünü tahmin etmek için düşüş sapmalarını kullandı. Düşüşten önce günlük RSI’da neredeyse bir ay süren düşüş eğilimi (yeşil çizgi) görüldü. Daha sonra, gösterge bu trend çizgisinin (beyaz) üzerine çıktığında, yeni bir yukarı yönlü hareketin başladığına işaret etti ve 1.859 dolarlık yeni bir yıllık yüksekliğe yol açtı.

ETH fiyatı şu anda 1.700 dolar bölgesinin üzerinde işlem görüyor ve bunu destek olarak doğruladı. Bu, sapma trend çizgisinden kopuşla uyumlu bir başka yükseliş işaretidir. Sonuç olarak, fiyat bu desteğin altında kapanmadığı sürece 2.000 dolara doğru bir artış muhtemel olabilir. Ancak, altına düşerse, kripto varlık 1.400 dolar destek seviyesine geri dönebilir.