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Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!

Mart ayı için piyasa kapanışı yaklaşırken Nisan ayı tahminleri gelmeye başladı. 3 önemli altcoin'e bakmadan yatırım yapmak istemeyeceksiniz.
22:15
29 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto piyasasında artan FUD, büyük kripto para birimlerinin çoğunda yükseliş büyümesini sınırladı. Bununla birlikte, devam eden bu konsolidasyon aşaması, alıcıların tükenen yükseliş momentumunu geri kazanmasını ve sürekli bir yükseliş trendine devam etmesini sağlayabilir. Bu nedenle, bugün önümüzdeki ay için potansiyel toparlanma fırsatlarını belirlemek üzere en iyi oyun kripto paralarından bazılarını analiz edeceğiz.

Apecoin (APE)

Apecoin fiyatı üç haftadır devam eden yatay eğilimini bir flama formasyonu içinde sürdürüyor. Bu formasyonun etkisi altında, fiyatlar birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içinde yankılanarak büyük bir fiyat dalgalanmasına yol açıyor.

Dolayısıyla, formasyonun trend çizgilerinden herhangi birinin kırılması APE fiyatını süregelen belirsizlikten kurtarabilir ve yönlü bir ralliyi tetikleyebilir. Basın saatine göre, kripto para fiyatı gün içi %1,01’lik bir kazançla 4,1 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Her halükarda, düşüş eğilimli flama deseni hakim düşüş trendinin devam etmesini destekliyor olabilir ve bu nedenle alt destek trend çizgisinden olası bir kırılma, satış baskısını hızlandırarak APE fiyatını %18 düşürerek 3,3 dolara kadar çekebilir. Aksine, formasyonun direncinden yükseliş yönünde bir kırılma yaşanması mümkün olursa bu da trendin tersine döndüğüne dair işaretler verebilir.

Decentraland (MANA)

Kripto piyasasında artan belirsizliğin ortasında, Decentraland (MANA) iki yakınsak eğilim çizgisi içinde küçük bir düzeltmeye tanık oldu. Bu düşen trend çizgileri arasında işlem görmeye devam eden kripto para fiyatı, düşen bir kama modelinin oluşumunu gösterir.

28 Mart’ta kripto para fiyatı, yükseliş eğilimini sürdürmenin bir işareti olarak bu formasyonun direnç eğilim çizgisini aştı. Bugün MANA, gün içi %3,84 kazançla 0,59 dolardan işlem görüyor. Ancak, bu formasyonun tamamlanmasıyla fiyatın %13 daha yükselerek 0,64 dolarlık kritik direnci aşması bekleniyor.

Axie Infinity (AXS)

Geçtiğimiz iki ay boyunca, Axie infinity kripto para fiyatı, bir direnç trend çizgisinin etkisi altında istikrarlı bir düşüş trendi içinde olmuş durumda. Kripto para fiyatı bu dirençten birkaç kez döndü ve satıcıların yükselişin en yüksek seviyelerinde aktif olarak satış yaptığını gösteriyor.

Şu an itibariyle, AXS fiyatı gün içi %2,55’lik bir kazançla 8,46 dolar seviyesinde işlem görüyor. Her halükarda, kripto piyasası toparlanma yoluna girerse, bu alıcılar trend kontrolünü yeniden kazanmak için aşağı eğimli trend çizgisine yeniden meydan okumalı.

Direnç trend çizgisinden potansiyel bir yükseliş kırılması, piyasa duyarlılığında rallilerde satıştan düşüşlerde satın almaya doğru bir geçiş olduğunu gösterebilir. Bu kırılma, AXS fiyatını 13 dolar direncine ulaşmaya teşvik ederek %63’lük potansiyel bir ralli yaratabilir.

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