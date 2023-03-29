Kripto paralar denilince akla sadece coin'ler gelmiyor. Gary Gensler de SEC başkanı olarak tüm kripto para dünyasının odağında bulunuyor.

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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler kripto para piyasalarını “uyumsuzluklarla dolu, yatırımcıların zor kazandıkları varlıkları son derece spekülatif bir varlık sınıfında riske attıkları vahşi batıya benzetti.

Denetim İçin Kaynak Şart

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi önünde konuşan Gensler, piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın, kurumunun zorluklara yanıt verebilmesi için yeterli kaynağa sahip olması gerektiğini gösterdiğini söyledi ve Başkan Joe Biden’ın 2024 mali yılı için kuruma 2,436 milyar dolarlık bir bütçe verilmesi talebini destekledi. Bu kurumun müşterileri 330 milyon Amerikalı, diye altını çizdi.

Gary Gensler şunu sözlerine ekledi:

Devriye gezen polis olarak, kötü aktörlerle mücadele edebilmeliyiz. Bu nedenle SEC’in sermaye piyasalarındaki genişleme ve artan karmaşıklıkla birlikte büyümesi mantıklıdır.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Başkan Biden’ın düzenleyici kurum için 2,4 milyar dolarlık rekor bir fon tahsis etme talebine destek vererek kripto para sektöründeki “suiistimalleri” engelleme ihtiyacının devam ettiğini vurguladı.

Gensler Ve SEC Geri Durmayacak

Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi’nde 29 Mart’ta yapılacak bütçe oturumu için hazırlanan ifadede Gensler, inovasyonun hızını korumak için ek finansmana ihtiyaç olduğunu söyledi ve ekledi:

Finans piyasalarındaki hızlı teknolojik yenilikler, başta kripto alanında olmak üzere, yeni ve gelişmekte olan alanlarda suiistimallere yol açmıştır. Bunu ele almak yeni araçlar, uzmanlık ve kaynaklar gerektiriyor.

Gensler, ek fonun SEC’in çoğu uygulama ve inceleme bölümlerinde çalışacak 170 ek personeli işe almasına izin vereceğini söyledi.

Gensler’e göre, düzenleyici kurum 2022 mali yılında ihbar sahiplerinden ve diğer kişilerden 35.000’den fazla ayrı ipucu, şikayet ve yönlendirme aldı ve bu da 750’den fazla yaptırım eylemi gerçekleştirmesine yardımcı oldu ve “6,4 milyar dolarlık ceza emri ile sonuçlandı.

Bu eylemlerin 30’u kripto sektörüyle ilgiliydi; bu da 242 milyon dolar para cezasıyla sonuçlandı ve 2021’de açıklanan 22 eyleme göre %36’lık bir artışı temsil ediyor.