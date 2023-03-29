Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin İçin Çok Konuşulacak Tahmin! Yüzde 3785 Yükselebilir!

Bu Altcoin İçin Çok Konuşulacak Tahmin! Yüzde 3785 Yükselebilir!

Haftalardır sessizlik içinde hareket ettiği görülen popüler altcoin'deki sessizlik bozuldu. Ünlü isimden sessizliğin bozulduğu altcoin için çok konuşulacak bir tahmin geldi.
22:59
29 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının bir bütün olarak akümülasyon sürecinden geçerken, Cardano ağının yerel varlığı ADA, destek trend çizgisinden sıçrayarak güç göstermeye başladı. Popüler altcoin son 24 saatte yüzde 7’yi aşan bir yükselişle 0,386 dolardan işlem görüyor. Teknik, büyük bir sıçrama yapan Cardano’nun yerel varlığının yukarı yönde 0,40 dolarda güçlü bir dirençle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Peki ADA için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Ünlü İsim ADA’nın Yüzde 3 Bin 785’in Üzerinde Yükselmesini Bekliyor

Bitcoin‘in öncülüğünde ayın başından bu yana güçlü çıkışlar yapan birçok altcoin’in yüzde 15-20’i bulan değer kazanımları ile yoluna devam ettiği görülürken ADA’nın ağırlıklı olarak yatay hareket ettiğine tanık olundu. Durağan fiyat hareketlerine rağmen Cardano Blockchain’i yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Cardano Blockchain’i yakın zaman önce 4 milyonluk cüzdan adresine ulaşarak önemli bir kilometre taşını geçti. Bu gelişmenin ortasında, Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, Cardano için ultra yükseliş senaryosunu paylaştı. Analist, ADA fiyatının bir sonraki boğa koşusu döngüsü sırasında 15 dolara çıkmasını beklediğini belirtti. Bu, Cardano’nun piyasa değerinin dikkat çekici bir şekilde 500 milyar dolara ulaşması, başka bir deyişle değerini yüzde 3 bin 785’in üzerinde artırması anlamına geliyor.

Ayrıca Cardano’daki gelişmelerin Ethereum‘la aynı doğrultuda olduğunu da sözlerine Gambardello şunları söyledi:

Burada temelleri tartışmıyorum. Cardano’nun bir Blockchain olarak ne yaptığını tartışmıyorum bile. Bu videoyu en son yaptığımda Shelly henüz yayınlanmamıştı, Cardano için staking mekanizması henüz kullanımda değildi, Mary güncellemesi henüz yayınlanmamıştı, çok varlıklı Ledger desteği sunulmamıştı, Alonzo ve akıllı sözleşmeler henüz kullanılabilir değildi.

Cardano ve zkEVM

Cardano Blockchain’i için zkEVM‘nin beta sürümünün yayına girmesine hazırlanırken dikkat çekmeye devam ediyor. Analistler, bunun ADA için talebin artmasıyla sonuçlanmasını bekliyor.

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson da geçtiğimiz günlerde Polygon’un zkEMV lansmanından övgüyle söz etmiş, “Polygon topluluğunu tebrik ederim. Sektörde bunun gibi yenilikleri görmek gerçekten harika.” diyerek ekibinin bu tarafta olup bitenleri dikkatle takip ettiğinin sinyalini vermişti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
İlk 20’nin İçerisinde Bulunan Altcoin’de Düşüş Korkusu! Bir Anda Yüzde 10 Eriyebilir!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
2023’de Patlama Beklenen Altcoinler! Bu İki Altcoinin Yıldızı Yakında Parlayabilir!
2023’de Patlama Beklenen Altcoinler! Bu İki Altcoinin Yıldızı Yakında Parlayabilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023