Haftalardır sessizlik içinde hareket ettiği görülen popüler altcoin'deki sessizlik bozuldu. Ünlü isimden sessizliğin bozulduğu altcoin için çok konuşulacak bir tahmin geldi.

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Kripto para piyasasının bir bütün olarak akümülasyon sürecinden geçerken, Cardano ağının yerel varlığı ADA, destek trend çizgisinden sıçrayarak güç göstermeye başladı. Popüler altcoin son 24 saatte yüzde 7’yi aşan bir yükselişle 0,386 dolardan işlem görüyor. Teknik, büyük bir sıçrama yapan Cardano’nun yerel varlığının yukarı yönde 0,40 dolarda güçlü bir dirençle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Peki ADA için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Ünlü İsim ADA’nın Yüzde 3 Bin 785’in Üzerinde Yükselmesini Bekliyor

Bitcoin‘in öncülüğünde ayın başından bu yana güçlü çıkışlar yapan birçok altcoin’in yüzde 15-20’i bulan değer kazanımları ile yoluna devam ettiği görülürken ADA’nın ağırlıklı olarak yatay hareket ettiğine tanık olundu. Durağan fiyat hareketlerine rağmen Cardano Blockchain’i yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Cardano Blockchain’i yakın zaman önce 4 milyonluk cüzdan adresine ulaşarak önemli bir kilometre taşını geçti. Bu gelişmenin ortasında, Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, Cardano için ultra yükseliş senaryosunu paylaştı. Analist, ADA fiyatının bir sonraki boğa koşusu döngüsü sırasında 15 dolara çıkmasını beklediğini belirtti. Bu, Cardano’nun piyasa değerinin dikkat çekici bir şekilde 500 milyar dolara ulaşması, başka bir deyişle değerini yüzde 3 bin 785’in üzerinde artırması anlamına geliyor.

Ayrıca Cardano’daki gelişmelerin Ethereum‘la aynı doğrultuda olduğunu da sözlerine Gambardello şunları söyledi:

Burada temelleri tartışmıyorum. Cardano’nun bir Blockchain olarak ne yaptığını tartışmıyorum bile. Bu videoyu en son yaptığımda Shelly henüz yayınlanmamıştı, Cardano için staking mekanizması henüz kullanımda değildi, Mary güncellemesi henüz yayınlanmamıştı, çok varlıklı Ledger desteği sunulmamıştı, Alonzo ve akıllı sözleşmeler henüz kullanılabilir değildi.

Cardano ve zkEVM

Cardano Blockchain’i için zkEVM‘nin beta sürümünün yayına girmesine hazırlanırken dikkat çekmeye devam ediyor. Analistler, bunun ADA için talebin artmasıyla sonuçlanmasını bekliyor.

Cardano‘nun kurucusu Charles Hoskinson da geçtiğimiz günlerde Polygon’un zkEMV lansmanından övgüyle söz etmiş, “Polygon topluluğunu tebrik ederim. Sektörde bunun gibi yenilikleri görmek gerçekten harika.” diyerek ekibinin bu tarafta olup bitenleri dikkatle takip ettiğinin sinyalini vermişti.