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Ne XRP Ne Solana Ne de AVAX! Kripto Para Uzmanı Bu 3 Altcoin’de Patlama Bekliyor!

Kripto para uzmanı Altcoin Sherpa, Bitcoin'in (BTC) aşağı ya da yukarı yönde sert hareketler yapmadığı sürece bir köpek temalı altcoin patlaması yaşanacağı öngörüsünde bulundu. İşte analistin işaret ettiği o altcoin'ler.
23:27
29 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) aşağı ya da yukarı yönde sert hareketler yapmadığı sürece bir köpek temalı altcoin patlaması yaşanacağı öngörüsünde bulundu. İşte analistin işaret ettiği o altcoin’ler.

Köpek Temalı Altcoin’lerde Patlama Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, altcoin’lerin yükselmeye hazır olduğunu düşündüğünü ve potansiyel olarak köpek temalı altcoin‘lerin yukarı yönde güçlü bir koşuya çıkacakları öngörüsünde bulundu. Analistin büyük hareketlilik yaşanmasını beklediğini belirterek işaret ettiği köpek temalı altcoin’ler Dogecoin (DOGE), Floki Inu (FLOKI) ve Shiba Inu (SHIB) oldu. Altcoin Sherpa, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

BTC ayakta kaldığı sürece altcoin’lerin güçlü bir yükseliş yapacağını düşünüyorum. Köpek temalı altcoin’lerin en son koşuya çıkacağını varsayıyorum, ancak bunlardan bazılarını biriktirmek paranızı 100’e katlamak veya hiç kazanamamak kadar iyi olabilir. Bana favorilerinizden bazılarını gönderin, ben de bazılarına biraz para yatırayım. Benim favorilerim DOGE, FLOKI ve SHIB.

Analist ayrıca, en eski Bitcoin rakibi Litecoin‘in (LTC) 200 haftalık üstel hareketli ortalamanın (EMA) yakınında temiz bir dip oluşumu yaptığının altını çizerek altcoin’de yükseliş beklediğini açıkladı. Altcoin Sherpa’ya göre, LTC muhtemelen 90 dolar seviyesinden 100 doların üzerine kadar en az yüzde 11’lik bir ralli yapmak üzere olabilir:

LTC’nin 1 haftalık fiyat grafiğinde oldukça önmeli bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Fiyat şu anda 200 haftalık EMA’da. Burada dikkatli olunmalı. Bununla birlikte, daha düşük zaman dilimi grafiklerinde sağlıklı bir görünüm söz konusu; EMA’ların hepsi yataya bağlıyor ve bence kısa süre içinde tekrar 100 dolar seviyesinin üstünü göreceğiz.

Bitcoin’de 29 Bin Dolar Direnci İçin Uyardı

İzleme listesindeki altcoin’lerin ardından Bitcoin’i analiz eden Altcoin Sherpa, en büyük kripto paranın dar bir aralıkta sıkışıp kaldığını ve yatırımcıların önemli bir ralli beklemeden önce bir düzeltme görebilecekleri konusunda uyardı. Öte yandan analist 29 bin dolar direncinin kırılması halinde BTC‘nin güzel bir boğa koşusuna çıkabileceğini söyledi:

Şu anda hepimiz kutlama yapıyor olsak da Bitcoin hala sıkışıp kaldığı aralığın en yüksek seviyelerinde. Fiyatın devam edeceğine dair daha fazla eğilim görmediğimiz sürece, bu muhtemelen net bir başarısızlıkla sonuçlanacak ve fiyat düşecek. Yüksek zaman diliminde 29 bin doların üzerinde kapanış yapılacak olursa işte o zaman işler değişir ve hızla 30 bin doları geçeriz.

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