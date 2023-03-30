Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para piyasalarındaki adrenalin artarken önde gelen altcoinlerde son durum ne? İşte öne çıkan kripto para birimlerinde kritik seviyeler!

Bitcoin (BTC)

Piyasalarda bir yükseliş trendinde, yatırımcılar genellikle geri çekilmeleri 20 günlük üstel hareketli ortalama seviyelerinden satın alırlar. 27 ve 28 Mart grafiklerindeki uzun kuyruklar tam da bunu gösteriyor. Yükselen 20 günlük EMA ve 63’ün üzerindeki göreceli güç endeksi (RSI), boğaların kontrol altında olduğunu gösterebilir. Alıcılar, fiyatı 28.868 doların üzerine çıkararak hakimiyetlerini daha da pekiştirmeye çalışabilir.

Girişimde başarılı olurlarsa, BTC/USDT paritesi muhtemelen 30.000 dolara yükselecek ve ardından 32.500 dolardaki kritik dirence doğru ralliye devam edecek. Ayılar bu bölgedeki yukarı hareketi durdurmaya çalışabilir çünkü 32.500 doların üzerindeki bir ralli, 40.000 dolara giden keskin bir ralli için yolu açabilir. Bununla birlikte ayılar için zaman daralıyor. Önce fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekmeleri ve ardından 25.250 dolarlık kırılma seviyesini yeniden test etmeleri gerekebilir. Bu seviye de tutunamazsa, parite 200 günlük basit hareketli ortalamaya düşebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 28 Mart’ta 1.680 dolar desteğinden sıçradı ve daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğinin sinyalini verdi. Bu durum, fiyatı 1.680 dolar ile 1.857 dolar arasında tutuyor. Yükselen 20 günlük EMA ve 58’e yakın RSI, boğaların üstünlüğe sahip olduğunu gösteriyor. Alıcılar fiyatı 1.857 doların üzerine çıkarırsa, ETH/USDT paritesi 2.000 dolara yükselebilir ve ardından 2.200 dolara fırlayabilir. Aksine, eğer satıcılar bu yükseliş hareketini engellemek istiyorlarsa, fiyatı hızla 1.680 dolar desteğinin altına çekmek zorunda kalabilir. Bu durum gerçekleşirse, parite 1.600 dolara ve ardından 1.461 dolara düşebilir.

Ripple (XRP)

Ripple 27 Mart’ta ivme kazandı ve 28 Mart’ta 0,49 dolarlık acil direnç bölgesinin üzerine çıkarak 0,51 dolara ulaştı. Boğalar 29 Mart’ta alım çılgınlığına devam etti ve XRP/USDT paritesini 0,56 dolardaki kritik direncin üzerine çıkardı. Boğalar fiyatı 0,56 doların üzerinde tutarsa, bu yeni bir yükseliş trendinin başladığını gösterebilir. Parite 0,65 dolara ve ardından 0,80 dolara yükselebilir. 29 Mart grafiklerindeki uzun fitil, ayıların ralliyi 0,56 doların üzerinde sattığını gösteriyor. Fiyat düşer ve 0,49 doların altına gerilerse, mevcut kırılmanın bir boğa tuzağı olabileceğini gösterebilir. Parite daha sonra 0,43 dolara düşebilir.

Dogecoin (DOGE)

DOGE fiyatı 200 günlük SMA ile 0,07 dolar arasında sıkışıp kaldı. Bu konsolidasyon, bir sonraki yönlü hareket için bir fırlatma rampası görevi görebilir. 200 günlük SMA’nın üzerinde bir kırılma ve kapanış, boğaların satışı absorbe ettiğinin ilk işareti olabilir. Bu durum, daha fazla alım çekebilir ve fiyatı 0,10 ila 0,11 dolar arasındaki genel direnç bölgesine fırlatabilir. Diğer bir olasılık, fiyatın 200 günlük SMA’dan aşağı inmesi ve 0,07 dolarlık desteğin altına düşmesi. Bu durum olursa, ayıların boğaları alt ettiğini gösterebilir. DOGE/USDT paritesi daha sonra 0,06 dolara düşebilir.

Solana (SOL)

Solana son birkaç gündür düşüş trendi çizgisi ile 18,70 dolarlık yatay destek arasında işlem görüyor. Boğalar düşüşleri 18.70 dolara satın alıyor ancak fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarmayı başaramadılar. Bu durum, ayıların daha yüksek seviyelerde aktif olduğunun bir işareti olabilir. Bu belirsizlik halinin uzun süre devam etmesi beklenmiyor. Alıcılar fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerine zorlarsa, bu bir trend değişikliği önerebilir. SOL/USDT paritesi önce 27,12 dolara yükselebilir ve daha sonra 39 dolara yükselme girişiminde bulunabilir. Aksine, 18,70 doların altında bir kırılma, düşüşü 15,28 dolara kadar uzatabilir.