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Kripto Devi Binance İçin Şok Eden Bilgi! Çok Şaşıracaksınız!

CFTC'nin dava açmasıyla gündeme oturan Binance, dikkat çeken bir iddiayla gündemde. İddialar kripto devinde içeriden öğrenenlerin ticareti yapıldığı yönünde.
10:01
30 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, özellikle kripto para borsası FTX’in iflasından bu yana düzenleyicilerin ve kanun koyucuların bakısı altında zorlu bir dönemden geçiriyor. En son ABD Emtia Vadeli İşlemler ve Ticaret Komisyonu‘nun (CFTC) hafta başında Binance’e dava açtığına tanık olundu. Bu kritik gelişmeden kısa süre sonra borsanın yapacağı altcoin listelemelerini öncesinde bilgi alındığı ve bu bilgi edinimi üzerinden para kazanıldığı yönünde içeriden öğrenenlerin ticareti (insider trading) yapıldığı iddiasıyla dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İçeriden Öğrenenlerin Ticaretiyle İlgili 2 Milyon Dolar Donduruldu

On-chain (zincir üstü) verilere atıfta bulunan Twitter kişiliği FatMan, anonim bir kişinin Binance’in birden fazla altcoin listelemesinin tetiklediği ralli üzerinden  oldukça yüksek rakamlarda kazanç sağladığını, bu şekilde 7 rakamlı büyük kazançlar elde ettiği konusuna dikkat çeken bilgiler paylaştı.

FatMan, 0x23d… cüzdan adresinin Uniswap’teki Binance listelemesinden sadece altı gün önce yoğun bir şekilde Frax Share (FXS) satın almaya başladığını gösteren verilere dikkat çekti. Beklendiği gibi Binance’in FXS’i listelemesiyle birlikte altcoin’in fiyatı hızla yükseldi ve anonim kişi FXS token’larını borsaya taşımasının ardından satarak oldukça yüksek oranda kar etmiş oldu. FatMan, anonim kişinin Terra Virtua (TVK) üzerinden de içeriden öğrenenlerin ticareti yaptığını savunuyor. Anonim kişinin FXS ve TVK dışında da daha birçok altcoin’de içeriden öğrenenlerin ticareti yaptığı ve oldukça yüksek kazançlar elde ettiği üzerinde duruluyor.

Kripto para borsası Binance’in içeriden öğrenenlerin yöntemi ile hareket ettiği bariz şekilde ortaya çıkan anonim kişiyle olan ilişkisi bilinmese de, bu kişinin Binance’in yapacağı altcoin listelemelerini en azından birkaç gün önceden öğrendiği belirtiliyor.

FatMan’in çarpıcı tweet’leri üzerine açıklama yapanan Binance CEO’su Changpen Zhao, “Bu konuya dikkat çektiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin başlığınızdan önce söz konusu adresle ilişkili 2 milyon doları dondurduk (ve hiçbir zaman geri alma talebinde bulunulmadı). Ayrıca her zaman potansiyel bilgi sızıntılarıyla mücadele ediyoruz. Gelecekte de bunları belirtmenizi memnuniyetle karşılıyor olacağız. Bu hepimize yardımcı olur.” dedi.

2 Milyar Doların Üzerinde Para Çıktı

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance için düzenleyici baskılar artmaya devam ederken, kripto para borsası geçen hafta Ethereum Blockchain’i üzerinde 2.1 milyar dolardan fazla net para çıkışı gördü. Nansen’in sağladığı veriler, kripto para borsasının halka açık cüzdanlarında hala 63 milyar dolardan fazla para bulunduğunu gösteriyor. Pazartesi günü WSJ’ye konuşan Nansen analisti Andrew Thurman “Para çekme işlemlerinin hızı normal aktiviteye kıyasla arttı ve CFTC’nin dava açıklamasından sonra hızlandı.” diyerek iddiayı doğruladı..

Bununla birlikte, Binance geçmişte daha da büyük para çıkışları ile başa kalmıştı. Şubat ayında Binance BUSD stablecoin’inin listeden çıkarıldığını duyurulmasıyla para çıkışları hız kazanmış, birkaç gün boyunca neredeyse her gün 1 milyar doların üzerinde para çıkışı olduğu görülmüştü. WSJ’ye konuşan bir Binance sözcüsü, kripto para borsanın her zaman para çekme taleplerini karşılamak için fazlasıyla yeterli fona sahip olduğunu söyledi.

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