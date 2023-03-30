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Amerika’dan Kripto Kaçışı! Bir Borsa Daha Harekete Geçti!

İnovasyonun merkezi ABD bugünlerde FTX'in şokuyla agresif hamleler yapıyor ancak bedelini gelecekte ödeyecek.
12:01
30 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD özellikle FTX çöküşünün ardından kripto paralara karşı baskıcı bir duruş benimsedi. Daha ileri gidenler de oldu. Örneğin devam eden bankacılık krizinin kripto paralar yüzünden yaşandığı iddiası ortaya atanları bile gördük. Daha saçma ne olabilir dedikçe ABD’li siyasiler kendi içlerinde yarışmaya devam etti. Şimdi ne oluyor? Amerika’dan kripto kaçışı başlıyor.

Amerika’dan Kripto Kaçışı

Özgürlükler ülkesi ABD henüz kripto paralar konusunda net bir yasal çerçeve oluşturabilmiş değil. Şimdilik amaç önce kripto para piyasalarını bombalayıp tüm kripto şirketlerini dümdüz ettikten sonra regülasyonlara başlamak gibi görünüyor. Fakat dünya Amerika’dan ibaret değil. Bu güzel çünkü ABD’de işler yolunda gitmiyorsa alternatiflere yönelebileceğiniz başka ülkeler, pazarlar da var. Dünya Amerika’dan ibaret olmadığına göre kripto para şirketlerinin en kötü günleri hesaba katarak harekete geçmesi gerekiyor.

Peki ne yapmalı? En mantıklı yol Binance’ın izini takip etmektir. Yıllardır Binance küresel ölçekte büyük bir pazar payına ulaştı. Bunu dünyanın her yerinden ulaşılabilir olmasına borçluydu. Hatta yasak olmasına rağmen ABD vatandaşları da onda işlem yapabiliyordu ve Binance buna göz yumduğu için bugün CFTC ile güreşmek zorunda kalıyor. Coinbase yakın zamanda tıpkı Binance gibi tüm dünyanın ulaşabileceği global bir borsa açacağını duyurdu. Ve şimdi de Gemini borsası iş işten geçmeden harekete geçmiş gibi görünüyor.

Gemini Global Geliyor

Gemini borsası, uluslararası müşteriler için kripto türev ürünleri sunmak üzere harekete geçti. The Information’a konuşan kaynaklara göre, kripto borsası Gemini yakında uluslararası müşteriler için sürekli vadeli işlem ürünleri başlatacak. Türev piyasası, FTX‘in çöküşünden bu yana birçok borsanın odaklandığı bir konu olsa da, kendi zorluklarıyla birlikte geliyor. Gemini’nin platformu, kullanıcıların riskli ürünler olarak kabul edilen sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretini yapmalarını sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde perakende traderların sürekli vadeli işlem yapmalarına izin verilmediği unutulmamalıdır.

Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Binance aleyhine bir dava açtı. Ajans, borsanın ülkedeki türev yasalarını ihlal ettiğine inanıyor. Gemini ayrıca, Gemini Earn aracılığıyla kripto varlık menkul kıymetlerinin kayıtsız teklifi ve satışı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun suçlamalarıyla karşı karşıya. Gemini, uluslararası kullanıcılar için platformlar başlatmak üzere diğer borsalara katılacak. Coinbase’in de aynı şeyi yaptığı ve aynı zamanda düzenleyicilerin incelemesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Şimdiye kadar büyük ölçüde ABD pazarına odaklanan Coinbase, artık uluslararası alanda büyümek için çalışıyor. Son raporlar, borsanın yurtdışında yeni bir trade platformu kurmayı planladığını belirtiyor. Ayrıca Yüksek Mahkeme’den yasal anlaşmazlıklardan korunma talebinde bulundu.

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