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ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Binance’e ve ve Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’ya yasal düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesi ile dava açmasının ardından Blockchain veri analizi platformu Nansen’in paylaştığı verilere göre yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto varlık Binance’ten ayrıldı. Gerçekleşen kripto varlık transferlerinin büyük kısmı Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX) ve Fantom (FTM) dahil olmak üzere işlem hacmi yüksek kripto varlıklar oldu.

852 Milyon Dolar Değerinde Kripto Varlık Binance’ten Ayrıldı

Kaydedilen işlem hacimleri bakımından mevcut durumda dünyanın en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance, mali düzenleyici kurumların radarına girdi. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), yasal düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesi ile kripto para borsası Binance’e ve borsanın kurucusu Changpeng Zhao’ya dava açtı. Blockchain veri analizi platformu Nansen’in paylaştığı verilere göre CFTC tarafından açılan davanın sonucunda ise günler içerisinde 852 milyon dolar değerinde kripto varlık Binance’ten ayrıldı. Gerçekleşen kripto varlık transferlerinin büyük kısmı Ethereum (ETH), Polygon (MATIC), Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX) ve Fantom (FTM) dahil olmak üzere işlem hacmi yüksek kripto varlıklar oldu.

Blockchain veri analizi platformu Nansen’e göre şu anda Binance, güncel fiyatlar ile ortalama 19 milyar dolarlık USDT, 14,5 milyar dolarlık BTC, 7,5 milyar dolarlık ETH, 7,1 milyar dolarlık BUSD, 3,2 milyar dolar BNB başta olmak üzere ortalama 63 milyar dolar değerinde kripto para birimini kontrol ediyor.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son günlerde kaydettiği değer artışlarının ardından 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, bu süreçte değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1800 dolar direncini aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.