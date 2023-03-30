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  •   Ünlü Borsanın Altcoin’inde Yüzde 95 Düşüş Nasıl Mümkün Oldu? Küllerinden Doğabilecek Mi?

Ünlü Borsanın Altcoin’inde Yüzde 95 Düşüş Nasıl Mümkün Oldu? Küllerinden Doğabilecek Mi?

Herkesin yakından takip ettiği Crypto.com ile ilişkili olan CRO coin için düşüş nasıl bu kadar sert ve dikkat çekici oldu? Fiyat nereye gidiyor?
15:40
30 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Crypto.com (CRO) fiyatı önemli bir direnç alanından çıkamadı ve en yakın desteğine doğru düşüyor. Bu hareketin ise nereye varacağı şimdiden merak konusu olmuş durumda.

Cro İçin Genel Bakış

CRO, Crypto.com borsası tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir blok zinciri olan Cronos zincirinin yerel token’ı olarak biliniyor. Kris Marszalek tarafından kurulmuştur. CRO fiyatı, Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,955 dolara ulaşmasından bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Bu düşüş, bir sonraki yılın Kasım ayında 0,053 USD’lik düşük bir seviyeye yol açtı.

O zamandan bu yana fiyat artmış olsa da, uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıkamadı. Kırılamamasına rağmen, CRO 0,065 dolarlık yatay alanı destek olarak doğruladı (yeşil simge). Sonuç olarak, fiyat direnç çizgisi ile 0,065 dolarlık yatay destek alanı arasındaki birleşmeye yaklaşıyor. O zaman, belirleyici bir hareketin gerçekleşmesi bekleniyor.

Crypto.com’un fiyatı patlarsa, bir sonraki dirence 0,118 dolara yükselebilir. Ancak, aşağı kırılırsa 0,035 dolara kadar bir düşüş gerçekleşebilir. Haftalık RSI artarken, hala 50’nin altında ve herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı. Sonuç olarak, trendin yönünü teyit etmekte başarısız oluyor.

Crypto.com (CRO) Fiyatı Çıkış Yapamıyor

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, CRO fiyatının 14 ve 20 Mart tarihlerinde 0,073 dolar direnç alanı tarafından reddedildiğini (kırmızı simge) ve her seferinde 24 saat sonra uzun üst fitiller oluşturduğunu gösteriyor. Reddedilme aynı zamanda 50 çizgisinden RSI reddi ve düşüş eğilimi eğilim çizgisi (yeşil çizgi) ile aynı zamana denk geldi. Bu seviyelerden çıkılamaması düşüş işareti olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, en olası sonuç, yılın başından bu yana yükselen destek hattına bir düşüş olabilir. Hat şu anda 0,063 dolar seviyesinde. Daha sonra, oraya ulaştığında verilecek tepki gelecekteki eğilimi belirleyebilir.  Öte yandan, 0,073 dolarlık alanın geri alınması bu düşüş tahminini geçersiz kılacaktır. Bu durumda, fiyat 0,087 dolara yükselebilir.

Sonuç olarak, en olası CRO fiyat tahmini, yükselen destek hattına 0,063 dolarlık bir düşüş olabilir. 0,073 doların üzerindeki bir kapanış bu düşüş görünümünü geçersiz kılabilir. Bu durumda, CRO fiyatı 0,087 dolara yükselebilir.

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