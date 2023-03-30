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Aptos (APT) fiyatı bir direnç modelinden çıktı ve yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru büyük bir yükseliş hareketi olabilir.

APT Fiyat Hareketi!

APT fiyatı, 26 Ocak’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 20,40 dolara ulaştığından beri düştü. Yaşanan gerilemede kripto para biriminin fiyatı sıçramadan önce 10 Mart tarihinde 9,70 dolara kadar geriledi. Sıçrama, daha önce direnç sağlayan 10 dolarlık yatay alanı doğruladı.

Bununla birlikte sıçramaya rağmen günlük göreceli güç endeksi (RSI) 50’nin üzerine çıkamadı ve tekrar altına geriledi. Üstelik fiyat bir kez daha 10 dolar yatay alanına çok yakın. Sonuç olarak ne fiyat hareketi ne de teknik göstergeler, trendin yönü için belirleyici ipuçları vermiyor. Ayrıca APT için dalga sayısı yükseliş görünümü sağlayabilir. Yılın başında büyük bir yükseliş hareketinin ardından, APT fiyatı alçalan bir direnç çizgisi altında düzeltme yaptı. Düzeltme, 10 Mart tarihinde 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinde 9,72 dolarda sona erdi. Fiyat o zamandan beri arttı ve iki gün sonra alçalan direnç çizgisinden çıktı.

APT Fiyat Analizi!

Öte yandan APT fiyatını tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkaracak yeni bir yukarı hareketin başlangıcı olabileceği öne sürüldü. Bu durumda fiyat, önceki düşüşün 1,61 harici Fib düzeltmesi olan 26,87 dolara yükselebilir. Ancak APT fiyatı henüz 13,65 dolarlık direnç alanından çıkmadı. Bu durum, yükseliş eğiliminin tersine döndüğünü doğrulayabilir.

APT fiyatı 9,72 doların altına düşerse, bir sonraki en yakın destek olan 7,90 dolara gerileme meydana gelebilir. Sonuç olarak en olası APT fiyat tahmini, artışın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 26,87 dolara doğru hızlanabileceği yönünde. 9,72 doların altına düşüş, bu yükseliş tahminini geçersiz kılabilir ve 7,90 dolara düşüşe neden olabilir.