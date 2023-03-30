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En büyük meme token olan Dogecoin (DOGE), Çarşamba günü direnci 0,0771 dolara çevirmek için başarısız bir girişimin ardından Perşembe günü oldukça istikrarlı davrandı. Dogecoin fiyatı, 24 saatlik dönemde 371 milyon dolarlık işlem hacmi akışıyla günde %1,3 daha düşük işlem görüyor.

DOGE’da Kritik Metrikler!

Önde gelen meme coin 0,0747 dolar seviyesinden işlem görüyor, ancak günlük zaman grafikleri, 0,07 dolarlık kritik destek ile 0,08 dolarlık önemli direnç arasında devam eden bir konsolidasyon olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, Dogecoin’in Mart ayının ikinci haftasından itibaren ani yükselişi iki temel seviye ile sınırlandırıldı: 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) 0,0771 dolar ve alçalan trend çizgisi. Boğalar ve ayılar arasındaki çıkmaz, Dogecoin fiyatının 0,07 dolar ile 0,08 dolar arasındaki aralığın her iki tarafında da kırılması için çözülmelidir. Düşen trend çizgisinin ve 50 günlük EMA’nın üzerinde bir günlük kapanış, 0,08 doların üzerinde kazançlar için kapıyı açabilir. Böyle bir hareket long pozisyonlarını 0,10 dolara doğru etkinleştirmeyi bekleyen yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılanabilir. Ayrıca Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) göstergesi, bir satın alma sinyaliyle güçlenen hafif bir yükseliş görünümü gösteriyor.

Bu nedenle yatırımcılar satın alma emirlerini etkinleştirmeden önce, mavi MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerinde oturduğundan emin olmak isteyebilirler. Momentum göstergesi, 0.00’da ortalama çizginin üzerinde pozitif bölgeye dönerse, yükselişin kırılması için daha fazla onay işlevi görebilir. Ayrıca 50 günlük EMA tarafından sağlanan direnç bölgesi ve alçalan trend çizgisini tersine çevirememek, DOGE’nin teknik görünümünün düşüşe geçmesiyle yükseliş beklentilerini azaltabilir.

DOGE Beklentileri!

Bu durumda tüm gözler satış baskısını azaltmak için 0,07 dolardaki alıcı tıkanıklığına çevrilebilir. Bu bölge, 15 Mart’tan itibaren son iki hafta içinde DOGE’yi yerinde tutarak ve daha fazla düşüşleri önleyerek çok önemli oldu. Satıcıların Dogecoin fiyatını çok daha düşürmeye yönelik bir başka girişimi, likiditeyi azaltırken engellenebilir. Başka bir deyişle bu kadar küçük bir düşüş, meme token’da biraz daha düşük pozisyonlar almayı bekleyen birçok yatırımcıyı karşılayabilir ve böylece 0,10 dolara önemli bir trendin tersine dönmesini sağlayabilir.

Öte yandan Dogecoin fiyatı, Şubat ayının düşüş trendini durdurmak için hayati önem taşıyan bir alan olan 0,06 dolarda bir rahatlama aramak zorunda kalabilir. Aynı destek Mayıs’taki TerraUSD çöküşünün ve Ekim’deki toparlanmanın 0,01589 dolara çıkmasının ardından Dogecoin için de hayati önem taşıdığı belirtiliyor.